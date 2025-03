Shrek 5: Neuer Animationsstil spaltet Fans – Sonic the Hedgehog bietet dem grünen Oger seine Hilfe an

„Shrek 5“ zeigt sich in einem ersten Teaser, der die Fans des grünen Ogers aufgrund des neuen Animationsstils zu spalten scheint. Prompt meldeten sich die Verantwortlichen des „Sonic the Hedgehog“-Films zu Wort, die mit dieser Situation überaus vertraut sind.

Nach über 15 Jahren Pause wird der beliebte Oger Shrek im nächsten Jahr mit einem neuen Abenteuer auf die Leinwände der Kinosäle zurückkehren. So hat DreamWorks in der vergangenen Woche einen ersten Teaser zum kommenden Film „Shrek 5“ veröffentlicht, dessen Start pünktlich für die Weihnachtszeit 2026 geplant ist.

Die Rückkehr des grünen Helden, dessen letzter Film „Für immer Shrek“ 2010 erschien, sorgt jedoch nicht bei allen Fans für Begeisterung und hat stattdessen gemischte Reaktion hervorgerufen. Viele Fans kritisieren den veränderten Animationsstil, der sich von den Vorgängern unterscheidet. Aus diesem Grund meldete sich jetzt sogar Sega-Maskottchen Sonic, der mit seinem ersten Realfilm-Auftritt ähnliche Erfahrungen machen musste.

Auch Sonics Design wurde kritisiert

Wir erinnern uns: Als 2019 der erste Trailer zu „Sonic the Hedgehog“ gezeigt und dadurch das Design des blauen Igels enthüllt wurde, waren die Fans schockiert. Die Anhänger stiegen auf die Barrikaden und bezeichneten ihn als „hässlichen Sonic“. Die Kritik wurde so lautstark, dass sich der Regisseur des Films zu Wort meldete und ankündigte, das Aussehen des bekannten Videospiel-Charakters zu überarbeiten.

Dadurch verschob sich der Start des ersten Films auf 2020, doch die Mühen haben sich gelohnt. Das neue Design kam deutlich besser beim Publikum an und der erste Film wurde zu einem echten Erfolg. Es folgten zwei weitere Leinwand-Abenteuer und die Reihe konnte mittlerweile mehr als eine Milliarde US-Dollar in die Kassen spülen, was sie zu einer der erfolgreichsten Videospiel-Adaptionen macht. „Sonic the Hedgehog 4“ ist zudem schon auf dem Weg.

Sonic the Hedgehog als Vorbild für Shrek?

Die Verantwortlichen des „Sonic the Hedgehog“-Films wissen also, wovon sie reden. So veröffentlichte der offizielle TikTok-Account jetzt anlässlich des „Shrek 5“-Teasers ein Video, in dem die beiden Sonic-Designs verglichen werden. Dazu heißt es: „Für alle grünen Oger, die Rat suchen.“

Da der Kinostart von „Shrek 5“ erst für den 23. Dezember 2026 geplant ist, hätten die kreativen Köpfe von DreamWorks in jedem Fall noch genug Zeit, am Design und Animationsstil der Charaktere zu arbeiten. Ob das allerdings tatsächlich der Fall sein wird, mag bezweifelt werden. Schließlich wirken die Figuren des Films durch den neuen Stil auch deutlich realistischer und sind zu mehr Emotionen fähig.

Weitere Neuigkeiten aus der Welt der Filme:

Neben den Änderungen am Design bestätigte der erste Teaser zu „Shrek 5“ außerdem einen weiteren Neuzugang für den Cast. So wird Schauspielerin Zendaya („Dune“, „Spider-Man“) im englischen Original als die Tochter von Shrek und Fiona zu hören sein. Die beiden bekannten Oger werden erneut von Mike Myers und Cameron Diaz gesprochen werden, währen auch Eddie Murphy als Esel zurückkehren wird.

Weitere Meldungen zu Shrek.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren