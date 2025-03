The Witcher Staffel 4: Netflix holt exklusiven Videospiel-Charakter in die Serie – Bericht

Die kommende vierte Staffel der Netflix-Serie „The Witcher“ wird erstmals einen Charakter einführen, der seinen Ursprung nicht in der Buchvorlage, sondern in den Videospielen von CD Projekt RED hat. Berichten zufolge wird Darsteller Jack Myers die Rolle spielen.

In diesem Jahr wird die Netflix-Serie „The Witcher“ in die viertel Staffel starten, die für die Zuschauer einige Änderungen mit sich bringen wird. Die Größte betrifft den Hauptdarsteller: So wird Geralt von Riva nach dem Ausstieg von Henry Cavill in den kommenden Episoden von Schauspieler Liam Hemsworth verkörpert werden.

Neben der veränderten Hauptrolle wird die vierte Staffel der Serien-Adapation aber noch weitere Neuzugänge beinhalten. Einer davon soll einem Bericht zufolge auf einer Figur basieren, die nicht aus der Buchvorlage von Autor Andrzej Sapkowski stammt. Stattdessen wird es sich um einen Charakter handeln, der von Entwickler CD Projekt RED für das erste „The Witcher“-Videospiel erschaffen wurde.

Viertel Staffel führt Charakter aus dem Videospiel ein

Bisher hielt sich Netflix bei „The Witcher“ bewusst von den Videospielen fern, um eine eigenständige Serienidentität zu etablieren. Doch das könnte sich in Staffel 4 ändern. Laut Redanian Intelligence, eine Webseite, die sich auf das Thema „The Witcher“ spezialisiert hat, wird mit Roderick de Wett nämlich ein Charakter aus dem ersten Videospiel in der Serie auftauchen.

Dargestellt werden soll die Figur von Schauspieler Jack Myers („Masters of the Air“, „Say Nothing“), der als Neuzugang für den Cast der vierten Staffel bereits offiziell bestätigt wurde. Zudem wurde sein Charakter bislang mit dem Codenamen „River“ gelistet, was ein weiterer Hinweis ist: Netflix verwendet traditionell Codenamen, die mit dem gleichen Anfangsbuchstaben wie die echten Namen der Schauspieler beginnen.

Roderick de Wett in CD Projekt REDs „The Witcher“ aus dem Jahr 2007.

Welche Rolle übernimmt die neue Figur?

Ob Roderick de Wett, bei dem es sich um einen Graf aus Nilfgaard und Ritter des Ordens der Flammenrose handelt, in der Serie die gleiche Rolle wie im ersten „The Witcher“ spielen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Dem Bericht zufolge wird der Charakter in den Episoden zu sehen sein, die unter der Regie Tricia Brock entstanden sind. Dabei handelt es sich um die Folgen 3 und 4.

Im ersten Spiel von CD Projekt RED tauchte Roderick, für den sich die Entwickler an Sapkowskis Buchfigur Joachim de Wett orientiert haben, in einer Mission, die in Verbindung mit Prinzessin Adda in Vizima steht, auf. In der Netflix-Serie wird es aber vermutlich deutliche Unterschiede zur Videospiel-Vorlage geben. Möglich wäre auch, dass es sich nur um einen weiteren Charakter am Hof von Kaiser Emhyr handelt.

Starten wird die vierte Staffel von „The Witcher 4“ voraussichtlich gegen Ende des Jahres. Außerdem wurde neben Geralt noch eine weitere wichtige Figur umbesetzt. Zudem hat Netflix bereits bekannt gegeben, dass die fünfte Staffel den Abschluss der Serie darstellen wird.

Aktuell können sich Fans des Hexers die Wartezeit mit dem neuen Animationsfilm „The Witcher: Sirens of the Deep“ verkürzen. Obendrein hat Andrzej Sapkowski das nächste „The Witcher“-Buch fertig geschrieben.

Weitere Meldungen zu The Witcher.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren