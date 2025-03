Bisheriger Bestpreis: Spaßige Cartoon-Keilerei im PSN um bis zu 80 Prozent reduziert

In dieser Woche stellte Sony im PlayStation Store den nächsten großen Sale bereit. Dank der mehr als 2.200 Angebote sollte im Prinzip für jeden etwas dabei sein.

Jüngere Zeitgenossen oder Fans von Cartoon-Figuren sollten sich „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ einmal anschauen. Der Multiplayer-Brawler erschien Ende 2023 für die PS5 und die PS4. Offiziellen Angaben zufolge wartet in „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ die bisher größte und abwechslungsreichste Auswahl an Kampfcharakteren aus dem Nickelodeon-Universum.

Im Rahmen des aktuellen Angebots können interessierte Spieler aus zwei unterschiedlichen Versionen wählen, die um bis zu 80 Prozent im Preis reduziert wurden.

Deluxe-Edition und Season-Pass im Preis gesenkt

Bis zum 6. März 2025 um 0:59 Uhr sinkt die Standard-Edition von „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ um 75 Prozent im Preis. Statt der gewohnten 49,99 Euro werden hier also nur 12,49 Euro fällig. Die Deluxe-Edition des Cartoon-Brawlers räumt euch sogar einen Rabatt in Höhe von 80 Prozent ein.

Dies allerdings nur bis zum 4. März 2025 um 0:59 Uhr. Dank des stattlichen Rabatts könnt ihr euch die Deluxe-Edition von „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ für 13,99 Euro statt 69,99 Euro sichern.

Neben dem Spiel an sich enthält die Deluxe-Edition den Season-Pass. Der Season-Pass umfasst vier zusätzliche Kämpfer und das Bonuskostüm „Turnschuhmann“ für SpongeBob Schwammkopf. Solltet ihr „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ bereits euer eigen Nennen und lediglich am Season-Pass interessiert sein, werdet ihr beim aktuellen Angebot ebenfalls fündig.

Bis zum 6. März um 0:59 Uhr sinkt der Season-Pass um 70 Prozent im Preis und wartet im PlayStation Store für 7,49 Euro auf Käufer.

Rasante Keilereien in der Welt von Nickelodeon

„Nickelodeon All-Star Brawl 2“ versteht sich als ein klassischer Brawler, der sich spielerisch an bekannten Vorbildern wie Nintendos „Super Smash Bros.“-Reihe anlehnt. Zur Verfügung stehen Charaktere wie SpongeBob Schwammkopf, die Teenage Mutant Ninja Turtles, Thaddäus Tentakel oder Jimmy Neutron, mit denen die Spieler in der Arena antreten und versuchen, ihre Gegner in die Schranken zu weisen.

Zu den spielerischen Neuerungen gehört die Kampagne für Einzelspieler. Zu dieser geben die Entwickler an: „Stelle deine Fähigkeiten auf die Probe, indem du verhinderst, dass Danny Phantom-Erzfeind Vlad Plasmius das Nickelodeon-Universum einnimmt.“

Die Nutzerwertung von „Nickelodeon All-Star Brawl 2“ im PlayStation Store liegt bei 4,23 Sternen.

