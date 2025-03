Call of Duty Black Ops 6: Mit den Belohnungen unzufrieden? Season 3 könnte Abhilfe schaffen

In den letzten Wochen äußerten die Nutzer immer wieder Kritik an den Belohnungen, die sie sich mit dem regelmäßigen Spielen von "Call of Duty: Black Ops 6" sichern konnten. Den Angaben eines Dataminers zufolge könnte die Rückkehr eines aus diversen Vorgängern bekannten Reward-Systems diesbezüglich Abhilfe schaffen.

Bleiben die involvierten Entwicklerteams ihre Vorgehensweise treu, dann dürfen sich die Spieler von „Call of Duty: Black Ops 6“ aller Voraussicht um den 20. März 2025 herum auf den Start der dritten Season einstellen.

Zu den möglichen Inhalten der dritten Season gehören unbestätigten Berichten zufolge die Rückkehr von „Verdansk“ oder klassische Perks für den Zombie-Modus. Wie Dataminer herausgefunden haben möchten, könnte mit der dritten Season zudem ein Feature Einzug halten, das die Spieler dazu animieren soll, sich täglich in „Call of Duty: Black Ops 6“ einzuloggen.

So entdeckte der Dataminer in den Daten des Shooters ein Menü und eine Eingabeaufforderung zu täglichen Belohnungen. Zudem stieß er auf ein Pop-Up-Menü mit der Aufschrift „Tägliche Login-Belohnung“.

Feiern die täglichen Belohnungen in der dritten Season ein Comeback?

In einer weiteren Grafik, die der Dataminer im Quellcode von „Call of Duty: Black Ops 6“ entdeckte, heißt es: „Um alle Belohnungen zu erhalten, melde dich an sieben verschiedenen Tagen an, bevor nicht eingelöste Belohnungen verfallen.“

Den Angaben des Dataminers zufolge könnten die entdeckten Grafiken darauf hindeuten, dass die täglichen Belohnungen mit der dritten Season den Weg in den Shooter finden.

Bislang äußerten sich aber weder Activision noch die Entwickler zu den Gerüchten um eine Rückkehr der täglichen Belohnungen.

Sollten sich die Gerüchte um eine Rückkehr der Daily-Rewards bewahrheiten, könnte Treyarch damit auf einen zuletzt immer wieder geäußerten Kritikpunkt der Community reagieren. Im Detail klagten die Spieler darüber, dass die regelmäßigen Belohnungen, die sie im Ingame-Store freischalten können, recht dürftig ausfallen.

Insbesondere die Tatsache, dass die Spieler mitunter eine endlose Reihe an Doppel-XP-Tokens und sonst keine anderen Belohnungen erhalten, stößt ihnen sauer auf.

Erscheint auch das neue Call of Duty für die alten Konsolen?

Die mögliche Rückkehr der täglichen Belohnungen in „Black Ops 6“ stellt nicht das einzige Gerücht zu „Call of Duty“ dar, das uns in den letzten Tagen erreichte.

Des Weiteren berichtete der auf die „Call of Duty“-Reihe spezialisierte X-Account „CharlieIntel“, dass der Ableger für das Jahr 2025 ebenfalls für die PS4 und die Xbox One erscheint.

Ein unbestätigtes Gerücht, das in der Community erwartungsgemäß nicht auf Gegenliebe stieß. Stattdessen kritisierte der größte Teil der Spieler einen möglichen Release für die Konsolen der alten Generation und wies darauf hin, dass es langsam an der Zeit sei, die PS4 und die Xbox One hinter sich zu lassen.

Auch um keine technischen Kompromisse mehr eingehen zu müssen, die die Spielerfahrung auf den aktuellen Plattformen negativ beeinflussen könnten.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren