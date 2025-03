Frostpunk 2: Wann sind die Konsolen an der Reihe? 11 Bit Studios grenzen PS5-Release ein

Mit „Frostpunk 2“ veröffentlichten die Entwickler der 11 Bit Studios im vergangenen Sommer den Nachfolger zum erfolgreichen Strategie-Titel aus dem Jahr 2018.

Bislang erschien der zweite Teil allerdings nur für den PC und wurde seitdem mit diversen größeren Updates weiterentwickelt. Wie die Verantwortlichen der 11 Bit Studios bereits im letzten Jahr bestätigten, wird „Frostpunk 2“ zu einem späteren Zeitpunkt für die PS5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Im Rahmen einer aktuellen Roadmap sprachen die Entwickler kürzlich über ihre Zukunftspläne mit dem Strategie-Titel. Auch der Release von „Frostpunk 2“ für die Konsolen gehörte zu den Themen, auf die die 11 Bit Studios eingingen.

Wann erscheint die Konsolenversion?

Dabei grenzten die 11 Bit Studios das Veröffentlichungszeitfenster für die Konsolen ein und gaben bekannt, dass Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X/S im Laufe des Sommers 2025 mit „Frostpunk 2“ versorgt werden. Eine Releasezeitraum, der darauf schließen lässt, dass die Enthüllung des Konsolentermins nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Denkbar wäre, dass die 11 Bit Studios Events wie das Summer Game Fest 2025 im Juni nutzen, um bezüglich des Releasetermins für die Konsolen für Klarheit zu sorgen.

Mit der Umsetzung auf die Konsolen soll es aber noch lange nicht getan sein. Stattdessen weisen die Entwickler in der aktuellen Roadmap darauf hin, dass am 8. Mai 2025 ein umfangreiches und kostenloses Content-Update für die PC-Version erscheint.

Die entsprechenden Inhalte könnten in der Konsolenversion möglicherweise schon zum Launch enthalten sein. Zudem plant das Studio bis 2026 drei umfangreiche DLCs.

Kritiker und Spieler nahmen den Nachfolger positiv auf

In „Frostpunk 2“ schlüpfen wir in die Rolle eines Magistrats, der in der Zeit eines immerwährenden Winters vor der Aufgabe steht, eine Stadt zu verwalten und das Überleben ihrer Bewohner zu sichern. Dazu benötigtt die Metropole Ressourcen wie Kohle und Öl.

Genau wie ihre Bürger Nahrung und Wärme benötigen. In „Frostpunk 2“ liegt es an euch, diesen nie endenden Kreislauf aus Angebot und Nachfrage aufrechtzuhalten. Ein Spielkonzept, das auch im Nachfolger gut ankam.

Auf Metacritic bringt es die PC-Version „Frostpunk 2“ nach mehr als 80 Reviews beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von 85 Punkten. Ein Blick auf Steam wiederum verdeutlicht, dass die mehr als 15.000 Nutzerwertungen „Größtenteils positiv“ ausfallen.

Die Spieler auf den Konsolen waren von „Frostpunk“ ebenfalls begeistert. So fuhr der erste Teil im PlayStation Store eine durchschnittliche Nutzerwertung von 4,61 Sternen ein.

