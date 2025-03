Monster Hunter Wilds: Spieler im Jagdfieber – Steam erlebt mit 40 Millionen Nutzern historischen Ansturm

„Monster Hunter Wilds“ feiert einen beeindruckenden Start: Am ersten Wochenende nach der Veröffentlichung stürzten sich fast 1,4 Millionen Spieler gleichzeitig allein auf Steam in die Monsterjagd. Dieser Ansturm trug zudem maßgeblich zu einem neuen Nutzerrekord auf der Plattform von Valve bei.

Am vergangenen Freitag veröffentlichte Capcom „Monster Hunter Wilds“ und das neue Action-Rollenspiel scheint ein echter Erfolg zu sein. Nachdem es in Japan aufgrund der Veröffentlichung teilweise Sonderurlaub gegeben hatte, konnte das Spiel auch auf Steam einen beeindruckenden Start hinlegen.

So sicherte sich „Monster Hunter Wilds“ nicht nur einen Platz in der prestigeträchtigen Liste der Spiele mit über einer Million gleichzeitigen Spielern, sondern katapultierte Steam auch zu einem neuen historischen Höchststand. Der Ansturm der Monsterjäger sorgte dafür, dass am Wochenende mehr Spieler denn je gleichzeitig auf der Plattform unterwegs waren.

Steam verzeichnet historisches Nutzerhoch

Wie sich der Statistik von Steam (via VGC) entnehmen ließ, waren am gestrigen Sonntag um 15 Uhr unserer Zeit insgesamt 40.275.012 Nutzer auf der Vertriebsplattform von Valve unterwegs – ein neuer Rekord. Zudem war es das erste Mal in der gesamten Geschichte von Steam, dass mehr als 40 Millionen Benutzer zur selben Zeit aktiv waren. Und daran hatte auch „Monster Hunter Wilds“ einen großen Anteil.

Den Höchststand erreichte Capcoms Monsterhatz laut der Statistiken von SteamDB am Samstag, als gleichzeitig über 1,38 Millionen Spieler in den Verbotenen Landen auf der Jagd waren. Damit sichert sich das Action-RPG den fünften Platz in der Bestenliste und konnte Titel wie „Elden Ring“, „Cyberpunk 2077“ und „DOTA 2“ hinter sich lassen. Nur „Counter-Strike 2“ (1,6 Millionen), „Palworld“ (2,1 Millionen), „Black Myth Wukong“ (2,4 Millionen) und „PUBG Battlegrounds“ (3,2 Millionen) konnten noch höhere Spielerzahlen verzeichnen.

PC-Version kämpft mit technischen Problemen

Doch trotz der beeindruckenden Spielerzahlen kämpft „Monster Hunter Wilds“ auf dem PC derzeit mit erheblichen technischen Problemen. Leistungseinbrüche, Grafikfehler und Abstürze trüben das Jagderlebnis und führten zu zahlreichen negativen Bewertungen. So fallen auf Steam aktuell nur 57 Prozent der fast 60.000 Nutzerbewertungen positiv aus. Capcom ist sich der Probleme aber bewusst und versprach bereits Besserung.

Erhältlich ist „Monster Hunter Wilds“ seit dem 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Ein Großteil der Spieler dürfte aktuell noch mit der Story beschäftigt sein, die insgesamt sechs Kapitel zu bieten hat. Doch Capcom hat bereits Nachschub angekündigt: Im April soll das erste große Inhalts-Update erscheinen, das neben neuen Event-Quests auch weitere Monster und eine besondere Herausforderung mit sich bringen wird.

