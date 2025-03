Monster Hunter Wilds: Update steht bevor – Online-Sitzungen werden unterbrochen

Capcom veröffentlicht am 4. März 2025 ein Update für „Monster Hunter Wilds". Die Aktualisierung behebt mehrere Fehler, beendet jedoch alle aktiven Online-Sitzungen.

Seit der Veröffentlichung von „Monster Hunter Wilds“ sorgt das neue Action-Rollenspiel von Capcom für reichlich Aufmerksamkeit. Neben einem erfolgreichen Marktstart wurden jedoch auch technische Probleme gemeldet.

Mit einem bevorstehenden Update möchte der Publisher zentrale Fehler beheben. Eine Warnung schickt Capcom vorweg: Alle aktiven Online-Sitzungen werden mit der Aktualisierung zwangsläufig beendet.

„Sobald das Update verfügbar ist, werden alle Online-Sitzungen unterbrochen und ihr müsst ein Update durchführen, um weiterhin online spielen zu können“, betont der Publisher.

Laut Capcom wird das Update am 4. März 2025 auf allen Plattformen, darunter PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S, ausgerollt. Der geplante Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt bei 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit, was Mitternacht pazifischer Zeit (PST) bzw. 3 Uhr Ostküstenzeit (EST) entspricht.

Die Aktualisierung für „Monster Hunter Wilds“ adressiert insbesondere einen Fehler im Story-Fortschritt. In Kapitel 5-2 mit dem Titel „Die Welt steht Kopf“ kann es vorkommen, dass ein wichtiger NPC nicht an der vorgesehenen Position erscheint. Dadurch wird die Kampagne blockiert und betroffene Spieler können nicht weiterkommen. Capcom hatte das Problem zuvor bestätigt und angekündigt, an einer Lösung zu arbeiten.

Fehlerbehebungen und Änderungen

Zusätzlich zur Behebung des Story-Bugs enthält der Patch für „Monster Hunter Wilds“ Korrekturen für Probleme mit den Spielmechaniken „Zutaten-Center“ und „Eine Mahlzeit grillen“. Diese Funktionen sind für die Nahrungszubereitung im Spiel essenziell und hatten zuvor fehlerhaft funktioniert.

Bereits am Wochenende wurde ein Hotfix veröffentlicht, der Fehler in der Schmiede und auch beim Zubereiten von Mahlzeiten adressierte. Das neue Update setzt diese Verbesserungen fort und soll weitere Stabilitätsprobleme beheben. Eine allgemeine Optimierung der technischen Performance des Spiels wird mit diesem Patch jedoch nicht erwartet.

Erfolgreicher Start trotz technischer Probleme

„Monster Hunter Wilds“ feierte am vergangenen Freitag einen erfolgreichen Release. Besonders auf Steam konnte das Spiel beeindruckende Zahlen verzeichnen. Den Statistiken zufolge überschritt es die Marke von einer Million gleichzeitiger Spieler und trug dazu bei, dass Steam einen neuen historischen Höchststand erreichte.

Am Sonntag wurden erstmals in der Geschichte von Steam über 40 Millionen gleichzeitig aktive Nutzer registriert.

Der Ansturm auf „Monster Hunter Wilds“ spielte dabei eine wesentliche Rolle. In Japan hatte der Release des Spiels sogar dazu geführt, dass Unternehmen Sonderurlaub gewährten.

