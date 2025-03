Ninja Gaiden: Das Jahr des Ninjas – Team Ninja spricht über die Pläne zum 21. Jubiläum

In diesem Monat feiert die moderne "Ninja Gaiden"-Reihe ihr 21. Jubiläum. In einer offiziellen Mitteilung kündigte Team Ninja an, den Geburtstag mit dem "Jahr des Ninjas" zu feiern. Welche Pläne verfolgt das Studio?

Nachdem sich die Fans über Jahre für eine Rückkehr von „Ninja Gaiden“ einsetzten, kehrte die Reihe vor wenigen Wochen mit gleich zwei großen Ankündigungen zurück.

Zum einen haben wir es hier mit dem bereits veröffentlichten „Ninja Gaiden 2 Black“ zu tun. Einem Remake zum 2008 veröffentlichten Action-Titel, das den Klassiker auf Basis der Unreal Engine 5 in ganz neuem Glanz erstrahlen lässt. Die zweite Ankündigung betraf das im Herbst 2025 erscheinende „Ninja Gaiden 4“.

Am gestrigen 2. März feiert die moderne „Ninja Gaiden“-Reihe ihren 21. Geburtstag. Ein Jubiläum, das die Entwickler von Team Ninja mit dem „Year of the Ninja“ beziehungsweise dem „Jahr des Ninjas“ zelebrieren möchten. Im Zuge des Ganzen verwies das Studio auch auf das Ende 2024 angekündigte „Ninja Gaiden: Ragebound“.

Team Ninja möchte die Qualitäten der Serie zelebrieren

Den Angaben von Team Ninja zufolge geht es den Verantwortlichen in diesem Jahr darum, der „Ninja Gaiden“-Serie zu einem spektakulären Comeback zu verhelfen. Zudem verfolgen die für die unterschiedlichen Projekte verantwortlichen Teams das Ziel, die spielerischen Stärken, die „Ninja Gaiden“ seit jeher auszeichnen, auch in den kommenden Titeln zu zelebrieren.

„2025 markiert das Jahr des Ninjas. Um den Auftakt zu feiern, haben wir im Januar das grafisch überarbeitete Ninja Gaiden 2 Black veröffentlicht. Später in diesem Jahr folgt Ninja Gaiden 4. Ein neuer Hauptteil der Reihe, der in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios und Platinum Games entsteht“, so Team Ninja.

„Außerdem präsentieren wir euch Ninja Gaiden: Ragebound, entwickelt von Dotemu und The Game Kitchen. Bitte bleibt für weitere Neuigkeiten zu diesen spannenden neuen Titeln am Ball“, ergänzte das Studio. „Wir schätzen die einzigartigen Merkmale dieser Serie und das Gefühl, mit blitzschnellen Ninja-Fähigkeiten gnadenlose Feinde zu besiegen.“

„Die Spiele, die wir veröffentlichen, werden diesen Qualitäten treu bleiben und sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern, die sich in die unverwechselbare Ninja-Action der Reihe stürzen möchten, ein aufregendes Erlebnis bieten“.

Was haben die kommenden Titel zu bieten?

„Ninja Gaiden 4“ versteht sich als nächster großer Ableger der Reihe und geht aus einer Zusammenarbeit zwischen Team Ninja und Platinum Games hervor. Neben der Rückkehr des ikonischen Ninjas Ryu Hayabusa dürfen sich die Spieler auf einen neuen Protagonisten in Form von Yakumo freuen.

Yakumo wird im spielerischen Bereich mit der Raven- und der Bloodraven-Form für frischen Wind sorgen. Die Bloodraven-Form spielt ihre Stärken insbesondere in Auseinandersetzungen gegen mehrere Widersacher aus. Neben Ryu Hayabusa kehren auch die gewohnt knackigen Bosskämpfe der Reihe zurück.

Einen anderen Ansatz verfolgt „Ninja Gaiden: Ragebound“. Spielerisch haben wir es bei „Ragebound“ mit einem 2D-Sidescroller zu tun, der sich hinsichtlich des Gameplay an den klassischen 8bit-„Ninja Gaiden“-Abenteuern orientiert. Für die Entwicklung des Sidescrollers sind die „Blasphemous“-Macher von The Game Kitchen verantwortlich.

In „Ninja Gaiden: Ragebound“ übernehmen wir die Kontrolle über den jungen Ninja Kenji Mozu. Nachdem die Barriere zwischen der Menschen- und Dämonenwelt zerbrach, sieht sich sein Heimatdorf mit einer tödlichen Gefahr konfrontiert, der sich Kenji stellen muss.

