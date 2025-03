PS Plus Premium: Fast 400 neue Spiele für das Cloud-Gaming-Erlebnis

PS Plus Premium:

Sony hat sein Cloud-Gaming-Angebot für Abonnenten von PS Plus Premium massiv ausgebaut. Ab sofort stehen fast 400 zusätzliche Spiele zum Streaming auf der PS5 bereit - natürlich vorausgesetzt, dass der jeweilige Titel bereits im eigenen Besitz ist.

Bereits Ende Oktober 2023 startete Sony das Cloud-Streaming von PS5-Spielen für Abonnenten von PlayStation Plus Premium. Während zum Start des Dienstes lediglich etwas mehr als 200 Titel unterstützt wurden, ist die Anzahl in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen.

Jetzt hat der PlayStation-Hersteller sein Cloud-Gaming-Angebot ein weiteres Mal massiv ausgebaut und um weitere Spiele ergänzt – fast 400 an der Zahl. Neben zahlreichen Klassikern umfasst die Liste der Neuzugänge auch aktuellere Titel.

371 Neuzugänge für Cloud-Gaming auf der PS5

Die auf Cloud-Gaming spezialisierte Webseite Cloud Dosage hat entdeckt, dass Sony in der vergangenen Woche 371 PS5-Spiele zur Cloud-Gaming-Bibliothek hinzugefügt hat. Diese Titel können ab sofort ohne vorherigen Download direkt auf der Konsole gestreamt werden. Die umfangreiche Liste umfasst sowohl Neuerscheinungen wie „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ als auch beliebte Titel wie „Helldivers 2“, „Warhammer 40.000: Space Marine 2“, das „Silent Hill 2“-Remake und das ehemals Xbox-exklusive „Sea of Thieves“.

Mit der jüngsten Erweiterung umfasst Sonys Cloud-Gaming-Katalog nun über 1.850 Spiele. Um diese Titel auf der PS5 zu streamen, benötigen Spieler eine aktive PS-Plus-Mitgliedschaft der Premium-Stufe und müssen im Besitz der jeweiligen Spiele sein. Zudem sind die gelisteten Spiele bislang ausschließlich mit der PS5 kompatibel, eine Ausweitung auf das PS Portal dürfte früher oder später aber ebenfalls erfolgen.

Cloud-Katalog für PS Portal wird weiter wachsen

Nachdem Sony das Cloud-Gaming im vergangenen Jahr auch auf PS Portal erweitert hat, können auf dem Handheld mittlerweile über 200 Spiele via Internetverbindung gespielt werden, ohne dass eine PS5-Konsole benötigt wird. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es mehr werden. Ein großer Pluspunkt für das Gerät, dass zu Beginn nur als reiner Remote Player genutzt werden konnte und seit dem 20. Februar 2025 auch als Teil der Midnight Black Collection erhältlich ist.

Damit ist PS Portal mit einem Preis von 219,99 Euro auch der günstigste Weg, um in die Welt der PS5-Spiele einzutauchen. Darüber ist sich auch Sony bewusst, wie Hideaki Nishino, der ab dem 1. April 2025 zum Präsidenten und CEO von Sony Interactive Entertainment aufsteigen wird, unlängst in einem Interview zu verstehen gab. Aus diesem Grund wird PS Portal auch in Zukunft um weitere Funktionen erweitert werden.

