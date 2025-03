In den kommenden Wochen erscheinen zahlreiche neue Titel für die beiden Konsolen PS4 und PS4. Sie lassen sich in der Regel vorbestellen, was im PlayStation-Store zu einer Rangliste mit Spielen führt, die schon vor dem Launch erfolgreich sind.

Die aktuelle Liste mit den „meistverkauften Vorbestellungen“ im PSN enthält „Forza Horizon 5“ in mehreren Editionen. Die Premium-Edition des Open-World-Rennspiels sicherte sich Platz 1, gefolgt von der Standard-Edition auf Platz 2 und der Deluxe-Edition auf Rang 7. Damit erweist sich das erfolgreiche Rennspiel auch Jahre nach der Erstveröffentlichung auf Xbox-Konsolen und PC als zugkräftig.

Assassin’s Creed Shadows und WWE 2K25 stark vertreten

Neben den Rennspiel-Fans kommen auch Anhänger von Action- und Sportspielen auf ihre Kosten. Mit gleich zwei Editionen belegt „Assassin’s Creed Shadows“ Top-Platzierungen: Die Digital Deluxe Edition rangiert auf Platz 3, während die Standard Edition auf Rang 5 zu finden ist. Ende der vergangenen Woche berichteten wir über das neue Fortschrittssystem:

Ebenfalls mehrfach vertreten ist die Wrestling-Simulation „WWE 2K25“. Die teuerste Variante, die Bloodline-Edition, liegt auf Platz 4, während die Deadman-Edition auf Rang 6 folgt. Auch die Standard-Edition hat es in die Charts geschafft und belegt Platz 12. Die beiden kostspieligeren Versionen umfassen neben digitalen Inhalten auch einen siebentägigen Frühzugang, der sie am 7. März 2025 loslegen lässt. Käufer der günstigsten Option müssen sich bis zum 14. März 2025 gedulden.

Elden Ring Nightreign und Remaster

Mit „Elden Ring Nightreign“ schafft es ein Standalone-Spinoff zu einem der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre in die Vorbesteller-Charts. Die Deluxe-Edition sichert sich Platz 8, während die Standardversion auf Rang 18 landet. Fans der düsteren Fantasy-Welt von FromSoftware scheinen sich bereits auf neue Herausforderungen vorzubereiten.

Zudem erleben einige ältere Spiele ein Comeback in überarbeiteter Form. „Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars“ erreicht Platz 9 und spricht vor allem Fans klassischer Rollenspiele an. „Days Gone Remastered“, eine überarbeitete Version des postapokalyptischen Open-World-Spiels aus dem Jahr 2019, reiht sich direkt dahinter auf Platz 10 ein.

Hier die komplette Rangliste der meistverkauften Vorbestellungen im PlayStation-Store:

Forza Horizon 5 Premium Edition (99,99 Euro) Forza Horizon 5 Standard Edition (69,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) WWE 2K25 The Bloodline Edition (129,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows (79,99 Euro) WWE 2K25 Deadman Edition (99,99 Euro) Forza Horizon 5 Deluxe Edition (89,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars (49,99 Euro) Days Gone Remastered (49,99 Euro) Die Sims 4 Vom Hobby zum Business Erweiterungspack (39,99 Euro) WWE 2K25 Standard Edition (74,99 Euro) The First Berserker: Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) RoadCraft Rebuild Edition (49,99 Euro) Killing Floor 3 (39,99 Euro) Atelier Yumia Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land Ultimative Edition (119,99 Euro) Bleach Rebirth of Souls Ultimate Edition (109,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro) Killing Floor 3 Elite Nightfall Edition (79,99 Euro) RoadCraft (39,99 Euro)

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Es bleibt spannend zu sehen, welche Titel sich in den kommenden Wochen weiter an der Spitze halten werden und auch nach dem Launch die Charts dominieren können.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren