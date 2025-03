Richtungswechsel bei Capcom: Monster-Hunter-Produzent wird zum Leiter aller Entwicklungsabteilungen

Capcom gehört zu den größten und einflussreichsten Unternehmen in der Videospielbranche und hat seit seiner Gründung im Jahr 1979 zahlreiche erfolgreiche und auch ikonische Spieleserien hervorgebracht. Dazu zählen unter anderem „Resident Evil“, „Monster Hunter“, „Street Fighter“ oder „Mega Man“.

In Kürze wird der japanische Entwickler und Publisher aber einige grundlegende Änderungen vornehmen, die womöglich auch die Zukunft beeinflussen können. Wie Capcom nämlich in einer offiziellen Erklärung (via VGC) bekannt gegeben hat, wird es am 1. April zu einer personellen Veränderung an der Spitze des Unternehmens kommen.

Monster-Hunter-Produzent wird Capcoms neuer CPO

Demnach wird Yoichi Egawa zum 1. April sein bisheriges Amt als Chief Product Officer niederlegen und nicht mehr länger für sämtliche für die Entwicklungsabteilungen und das Pachinko-Geschäft von Capcom verantwortlich sein. An seine Stelle wird Ryozo Tsujimoto treten, der vor allem als langjähriger Produzent der „Monster Hunter“-Reihe bekannt sein dürfte.

Die Beförderung dürfte zum einen mit dem überaus großen Erfolg des „Monster Hunter“-Franchise zusammenhängen, aber auch mit der Tatsache, dass Tsujimoto bereits in der Vergangenheit als „stellvertretender Leiter der Entwicklungsabteilungen“ tätig war. Das Pachinko-Geschäft wird er jedoch nicht übernehmen. Diese Abteilung wird zukünftig stattdessen unter die Leitung des derzeitigen COO Haruhiro Tsujimoto fallen.

Tsujimoto machte Monster Hunter zum Millionenerfolg

Ryozo Tsujimoto schloss sich Capcom bereits 1996 an, kurz nachdem er seinen Universitätsabschluss erlangte. Er war zunächst für die Planung von Capcoms Arcade-Spielen verantwortlich, doch als sein Karrieresprungbrett entpuppte sich schließlich die „Monster Hunter“-Reihe, an der er von Beginn an beteiligt war. Während er für das erste „Monster Hunter“ zunächst noch als Planer für das Online-System verantwortlich war, stieg er später zum Produzenten auf.

Der Höhepunkt seiner Karriere war die Leitung der Entwicklung von „Monster Hunter: World“. Dieses Spiel verkaufte sich über 25 Millionen Mal und wurde somit zum erfolgreichsten Spiel von Capcom. Bemerkenswert ist, dass „World“ seit Oktober 2024 nochmals über eine Million Käufer fand, was vor allem der großen Vorfreude auf „Monster Hunter Wilds“ zu verdanken sein dürfte.

Auch „Monster Hunter Wilds“, das seit dem 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich ist, setzt Tsujimotos Erfolgskurs fort. Nachdem das Action-Rollenspiel schon mit sehr guten Testwertungen überzeugen konnte, wurde am vergangenen Wochenende dank „Wilds“ kurzerhand auch ein neuer historischer Nutzer-Rekord auf der Steam-Plattform aufgestellt.

Weitere Meldungen zu Capcom.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren