Rockstar Games: GTA-6-Entwickler übernimmt neues Studio und bringt L.A.-Noire-Director zurück

„GTA 6“-Entwickler Rockstar Games hat bekannt gegeben, dass man sich mit dem australischen Studio Video Games Deluxe einen langjährigen Partner einverleibt hat. Die neue Akquisition wird in Rockstar Australia umgetauft und von „L.A. Noire“-Director Brendan McNamara geleitet.

In der Videospielbranche sind Übernahmen keine Seltenheit und so sorgte in der jüngsten Vergangenheit vor allem Microsoft für Aufsehen, die für eine absurde Summe Activision Blizzard und auch Bethesda aufgekauft haben. Und auch Sony legte im Januar 2022 eine ordentliche Summe Geld für „Destiny“-Entwickler Bungie auf den Tisch.

Nun hat sich auch „GTA 6“-Entwickler Rockstar Games vergrößert und eine Spieleschmiede übernommen, die ab sofort unter der eigenen Flagge agieren wird. Dabei handelt es sich um das australische Studio Video Games Deluxe, mit dem man bereits eine langjährige Partnerschaft pflegte. Außerdem wird dadurch auch ein bekanntes Gesicht in die Reihen von Rockstar zurückkehren.

Video Games Deluxe wird zu Rockstar Australia

Rockstar Games hat offiziell bekannt gegeben (via VGC), dass die jüngste Übernahme in Rockstar Australia umbenannt wird und die Arbeit am Standort Sydney fortgesetzt wird. Das Studio wurde von Brendan McNamara gegründet, der bereits den PS2-Klassiker „The Getaway“ für Sony entwickelte. Bekanntheit erlangte er aber vor allem als Game Director von „L.A. Noire“, das von Team Bondi entwickelt und 2011 von Rockstar Games veröffentlicht wurde. Er wird auch zukünftig die Geschicke leiten.

Jennifer Kolbe von Rockstar Games sagte dazu: „Nachdem wir viele Jahre lang eng zusammengearbeitet haben, freuen wir uns, Video Games Deluxe als Rockstar Australia in unserem Team begrüßen zu dürfen“. McNamara schloss sich mit folgenden Worten an: „Es war eine Ehre, im letzten Jahrzehnt eng mit Rockstar Games zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns, Teil von Rockstar Games zu sein und weiterhin die bestmöglichen Spiele zu entwickeln.“

Studio überarbeite zuletzt die GTA Trilogy

In der jüngsten Vergangenheit machte das Studio vor allem durch seine Arbeiten an der umstrittenen „GTA Trilogy“ auf sich aufmerksam. Die Spielesammlung wurde 2021 veröffentlicht und entpuppte sich zunächst als Desaster. Geplagt von technischen Unzulänglichkeiten, zählten die Neuauflagen zu den am schlechtesten bewerteten Spielen des Jahres.

Nachdem zahlreiche Spieler ihren Ärger äußerten und Rückerstattungen forderten, beauftragte Rockstar Video Games Deluxe damit, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. In der darauffolgenden Zeit lieferte das Studio zahlreiche Verbesserungen, sodass sich die „GTA Trilogy“ drei Jahre später endlich in einem passenden Zustand befand, der auch die Fans zufriedenstellen konnte.

Welche Projekte das in Rockstar Australia umbenannte Studio in Zukunft übernehmen wird, ist derzeit noch unklar. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass das Studio vorerst unterstützend an der Entwicklung von „GTA 6“ mitwirken wird. Rockstar Games selbst bezeichnete die Übernahme als strategischen Schritt, um die Spieleentwicklung und -qualität für zukünftige Titel zu optimieren.

