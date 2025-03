Scalebound: Hideki Kamiya weckt Hoffnung auf Rückkehr des eingestellten Xbox-Spiels

2014 kündigte Microsoft auf seiner E3-Pressekonferenz „Scalebound“ an, ein vielversprechendes Action-Rollenspiel, dessen Entwicklung PlatinumGames übernahm. Das Spiel wurde jedoch nie veröffentlicht. Nun hat der ehemalige Mitbegründer Hideki Kamiya Hoffnung auf eine Rückkehr des Titels geweckt.

Im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz im Jahr 2014 präsentierte Microsoft mit „Scalebound“ ein brandneues Action-Rollenspiel, das sofort die Begeisterung der Fans entfachen konnte. Neben der Tatsache, dass der Protagonist gemeinsam mit einem Drachen kämpfen sollte, war dies vor allem dem verantwortlichen Entwicklerstudio PlatinumGames zu verdanken, die für ihre intensiven Actionspiele bekannt sind.

Im Laufe der Entwicklung kam es jedoch zu Problemen und Meinungsverschiedenheiten zwischen PlatinumGames und Microsoft, wodurch die geplante Vision des Spiels nicht umgesetzt werden konnte. Das Ende vom Lied: Im Januar 2017 gab Microsoft bekannt, dass die Entwicklung von „Scalebound“ eingestellt wurde. Doch jetzt hat der ehemalige Platinum-Mitbegründer Hideki Kamiya jedoch Hoffnung auf eine mögliche Rückkehr des Spiels geweckt.

Entwickler denken nach wie vor an Scalebound

So zeigt ein Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X, wie sich Kamiya und weitere Mitarbeiter seines neuen Studios Clovers um einen Bildschirm sammeln, sich früheres Material aus „Scalebound“ ansehen und dabei ins Schwärmen geraten. Dazu heißt es: „Er schwelgte beim Anschauen von YouTube-Videos in Erinnerungen an die Entwicklung von Scalebound. Es wurde nie veröffentlicht, aber selbst jetzt ist er noch stolz darauf.“

Außerdem wird der Game Director von „Bayonetta“, „Devil May Cry“ und „Okami“ mit folgenden Worten zitiert: „Ich würde es eines Tages gerne noch einmal machen.“ Darüberhinaus teilte er den Beitrag selbst und richtete sich mit einer Nachricht direkt an Microsofts Gaming-Oberhaupt Phil Spencer: „Lass es uns tun, Phil!“

Kamiya zeigte bereits in der Vergangenheit Interesse an Scalebound-Comeback

Ob Microsoft auf Kamiyas Aufforderung reagieren wird, bleibt jedoch abzuwarten. Phil Spencer äußerte sich zuletzt im vergangenen September gegenüber dem japanischen Magazin Game Watch und erklärte, dass es „derzeit nichts zu Scalebound zu sagen gibt“. Sowohl Microsoft als auch PlatinumGames wurden in der Vergangenheit wiederholt zu einer möglichen Rückkehr des Spiels befragt. Bereits Anfang 2022 bekundete Kamiya sein Interesse, mit Microsoft über eine Wiederbelebung des Projekts zu sprechen.

Hideki Kamiya, der PlatinumGames im Oktober 2023 verließ, arbeitet mit seinem neuen Studio derzeit an einem Sequel zu „Okami“, das im Rahmen der Game Awards 2024 angekündigt wurde. Die Reaktion der Fans auf die Ankündigung der Rückkehr des Klassikers rührte Kamiya zu Tränen. Sollte auch „Scalebound“ ein Comeback feiern, wäre die Freude wahrscheinlich ähnlich groß. Dank Microsofts neuer Multiplattform-Strategie könnten zudem auch PS5-Spieler in den Genuss des Titels kommen.

