Split Fiction: Dinge, die ihr noch nie gesehen habt – Director über die Welten, Nebenquests & mehr

Wenige Tage vor dem Release des kooperativen Abenteuers sprach Josef Fares, der verantwortliche Game Director hinter „Split Fiction“, in einem Interview ausführlich über das nächste große Projekt von Hazelight.

In „Split Fiction“ schlüpfen wir in die Rolle der beiden Charaktere Mio und Zoe, die plötzlich in einer Simulation, die zwischen ihren Geschichten hin und her springt, gefangen und aufeinander angewiesen sind. Zu den Besonderheiten von „Split Fiction“ gehört die Tatsache, dass sich die Spielwelt aus Science-Fiction- und Fantasy-Abschnitten gleichermaßen zusammensetzt.

Im Gespräch mit MinnMax versprach Fares, dass die beiden unterschiedlichen Welten für reichlich spielerische Abwechslung sorgen und uns Mechaniken und Inhalten bieten werden, „die wir in dieser Form in Videospielen noch nicht gesehen haben“.

Ein Greifer, Verwandlungen und ein stattliches Budget

Des Weiteren sprach Fares davon, dass die Science-Fiction- und Fantasy-Welten über einzigartige Mechaniken verfügen. In den Science-Fiction-Abschnitten nutzt ihr beispielsweise einen Greifer, um euch fortzubewegen. Dieser gehört zu eurer Grundausstattung und ist daher immer verfügbar.

In einem der Fantasy-Level hingegen wird euch die Möglichkeit geboten, „euch in etwas oder jemanden zu verwandeln“. Aus Spannungsgründen ging der Game Director hier jedoch nicht näher ins Detail.

Abseits der rund 12 bis 14 Stunden langen Kampagne warten abwechslungsreiche Nebenquests, die für zusätzliche Stunden an Spielzeit sorgen. Bezüglich der Nebenquests führte Fares aus, dass ihr euch diese nicht entgehen lassen solltet. Sowohl im spielerischen Bereich als auch hinsichtlich der Handlung sollen die optionalen Missionen nämlich für die eine oder andere Überraschung sorgen.

Die Entwicklungskosten von „Split Ficition“ gehörten ebenfalls zu den Themen, die Fares ansprach. Eine konkrete Zahl nannte der Game Director zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass das Budget von „Split Ficition“ im Vergleich mit „It Takes Two“, dem letzten Titel von Hazelight, doppelt so hoch ausfiel.

Das wird auf der PS5 technisch geboten

Wie bereits in der vergangenen Woche berichtet, legten die Entwickler von Hazelight bei „Split Fiction“ großen Wert auf eine flüssige Darstellung in 60 Bildern die Sekunde. Um dieses Ziel zu erreichen, entschied sich das Team auf der PS5 und der Xbox Series X zu einer dynamischen 4K-Auflösung.

Spieler auf der Xbox Series S dürfen sich ebenfalls auf eine Darstellung in 60FPS einstellen. Müssen sich dafür jedoch mit einer 1080p-Auflösung begnügen.

„Split Fiction“ erscheint am Donnerstag, den 6. März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie Hazelight und EA kürzlich bestätigten, kehrt der aus „It Takes Two“ bekannte Freunde-Pass zurück. Der Pass ermöglicht es euch, Freunde zum kooperativen Spielen einzuladen, die „Split Fiction“ nicht besitzen.

Dank der Crossplay-Unterstützung funktioniert das Ganze in „Split Fiction“ auch plattformübergreifend.

