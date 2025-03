WB Games: So soll die Krise überwunden werden – Neuer Batman-Titel angedeutet?

Im vergangenen Jahr schlitterte WB Games aufgrund kommerzieller Misserfolge wie „Suicide Squad: Kill the Justice League“ und „MultiVersus“ in eine Krise, auf die der Publisher kürzlich mit drastischen Schritten reagierte.

Vor wenigen Tagen kündigte WB Games die Schließung von gleich drei Studios an. Betroffen waren unter anderem die Entwickler von Monolith Productions, die zuletzt am 2021 angekündigten „Wonder Woman“ arbeiteten. Mit der Schließung des Studios war auch das Schicksal von „Wonder Woman“ besiegelt.

In einem offenen Brief, der sich an Investoren und Aktionäre richtet, sprachen die Verantwortlichen von WB Games über diesen Schritt und ihre Pläne für die nächsten Jahre. Ein Teil dieses Plans sieht vor, dass WB Games „seine Ressourcen und sein Kapital wieder auf bewährtes geistiges Eigentum und Spiele von bewährten Weltklasse-Studios konzentriert“.

Publisher über die Bedeutung des Videospielmarkts

In dem offenen Brief beschrieb WB Games seine Spielesparte als ein „strategisches Unterscheidungsmerkmal“, da die Studios des Publishers in der Lage sind, auf die zugkräftigen Marken von Warner zurückzugreifen. Gleichzeitig betonte WB Games die Bedeutung des Videospielmarkts, der aufgrund von drei Milliarden potenzieller Kunden kontinuierlich wächst.

„Wie wir bereits sagten, war 2024 ein enttäuschendes Jahr für unser Spielegeschäft und wir haben kürzlich einen Umstrukturierungsplan angekündigt, um unsere Ressourcen und unser Kapital auf bewährtes geistiges Eigentum und Spiele von bewährten Weltklasse-Studios zu konzentrieren“, so WB Games.

Als Beispiel nannte der Publisher das Anfang 2023 veröffentlichte „Hogwarts Legacy“, das sich mit mehr als 30 Millionen verkauften Einheiten zu einem der erfolgreichsten Titel der letzten Jahre entwickelte.

„Das stimmt uns zuversichtlich, dass wir mit unserer neu ausgerichteten Strategie wieder qualitativ hochwertige Spiele produzieren können, die auf eine langfristige Kundenbindung ausgelegt sind“, führte der Publisher aus.

WB Games weiter: „Wir gehen davon aus, dass dies unserer Spielesparte im Jahr 2025 wieder in die Gewinnzone verhelfen und in den kommenden Jahren zu einem bedeutenderen Wachstumsfaktor werden wird.“

Weitere Hinweise auf ein neues Batman-Abenteuer?

In den nächsten Jahren wird der Fokus von WB Games auf Marken liegen, die in der Vergangenheit Umsätze in Höhe von mindestens einer Milliarde US-Dollar generierten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass WB Games in dem Brief an die Aktionäre explizit die „Batman“-Marke anspricht.

„Wir konzentrieren unser Spielegeschäft auf vier tragende Franchises, die in den vergangenen Jahren jeweils über eine Milliarde US-Dollar an Verbraucherumsätzen generiert haben. Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat und DC. Insbesondere hochkarätige Charaktere wie Batman“, heißt es zu den Zukunftsplänen.

Neu sind die Gerüchte um ein neues „Batman“-Abenteuer aus dem Hause Rocksteady nicht. Den Anfang machte im vergangenen Sommer der Branchen-Insider und XboxEra-Gründer Nick Baker. Wie Baker berichtete, soll Rocksteady nach dem „Suicide Squad“-Flop zu seinen Wurzeln zurückgekehrt sein.

Vor wenigen Wochen legten die Redakteure von Bloomberg nach. In einem Bericht sprach Bloomberg von einem Singleplayer-Titel im „Batman“-Universum, an dem Rocksteady arbeiten soll. Befeuert wurden die Spekulationen kürzlich zudem von einer Stellenausschreibung des Studios. Hier deuteten die Anforderungen ebenfalls auf einen „Batman“-Titel hin.

Eine offizielle Bestätigung seitens WB Games steht aber weiterhin aus.

Weitere Meldungen zu Batman, Rocksteady, Warner Bros. Games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren