Xbox Series X: Schleichender Rückzug? Microsoft-Konsole wird zur Mangelware

Die Verfügbarkeit der Xbox Series X ist in mehreren Regionen eingeschränkt, wie Kunden berichten. Während in Brasilien erste Berichte über ein komplettes Verkaufsende kursieren, bleibt offenbar auch Europa nicht verschont.

In den vergangenen Monaten haben sich Berichte gemehrt, wonach die Xbox Series X in mehreren Regionen nur noch schwer oder gar nicht mehr erhältlich ist. Besonders in Brasilien verdichten sich die Hinweise, dass Microsoft den Vertrieb der Konsole zurückfährt oder möglicherweise gänzlich einstellt.

Auch in Großbritannien, dem zweitgrößten Markt für Xbox, gestaltet sich der Kauf der leistungsstarken Konsole zunehmend schwieriger. Gleichzeitig bleibt die schwächere Xbox Series S in der Regel gut verfügbar, was Fragen zur langfristigen Strategie von Microsoft aufwirft.

Rückzug aus Brasilien? Kunden spekulieren

In einem Reddit-Thread wird vor allem auf die Situation in Brasilien aufmerksam gemacht, wo die Xbox Series X quasi ausverkauft zu sein scheint. Plant Microsoft hier tatsächlich einen vollständigen Rückzug? Die Angelegenheit ist etwas komplizierter, wie ein offenbar aus Brasilien stammender User hervorhebt.

Die Xbox Series X war in Brasilien demnach von Anfang an nur in ungenügenden Stückzahlen vertreten: „In den ersten zweieinhalb Jahren war sie ziemlich schwer zu finden, denn sobald sie in den Läden eintraf, war sie sofort ausverkauft.“ Dabei sei dies nicht zwingend auf eine hohe Nachfrage zurückzuführen, sondern darauf, dass Microsoft nur geringe Mengen des Geräts auf den brasilianischen Markt brachte.

Ein weiteres Problem war die Preisgestaltung: Während die PS5 häufig mit einem Rabatt von bis zu 25 Prozent auf die UVP erhältlich war, wurde die Xbox Series X in der Regel zum vollen Preis verkauft. Dies habe dazu geführt, dass sich viele Spieler für Sonys Konsole entschieden.

Die Situation sei in Brasilien so seltsam gewesen, dass hinter der mangelhaften Verfügbarkeit eine Strategie vermutet wurde. „Das andere Gerät, die Xbox Series S, war nicht nur leicht erhältlich, sondern wurde auch mit einem Preisnachlass von etwa 30 Prozent auf die UVP verkauft“, so der Reddit-User weiter. Dies machte sie zu einer kostengünstigen Alternative – zumindest bis Microsoft die Preise anhob, auch beim Xbox Game Pass.

„Es ist wirklich traurig zu sehen, wie sich die Dinge verändert haben“, lautet das Fazit des Reddit-Users. „Wenn wir uns Microsofts Entscheidung ansehen, die Herstellung physischer Medien in Brasilien einzustellen und die Preise für den Game Pass zu erhöhen, ist klar, dass das Land kein Markt mehr für sie ist. Xbox ist hier so gut wie aus der Gaming-Diskussion verschwunden.“

Knappheit nicht nur in Brasilien

Auch in anderen Teilen der Welt scheint die Xbox Series X immer schwerer verfügbar zu sein. Spieler aus Großbritannien berichten, dass selbst große Händler wie Amazon keine Konsolen mehr auf Lager haben oder Kunden mit langen Lieferzeiten rechnen müssen. Gleichzeitig ist die Xbox Series S weiterhin problemlos erhältlich.

Ein Nutzer kommentiert: „Großbritannien ist ihr zweitgrößter Markt, und die Xbox Series X ist hier praktisch nirgends erhältlich. Die Series S allerdings schon.“

Spekuliert wird, dass diese Entwicklung mit dem verstärkten Ausbau von Xbox Cloud Gaming und den nötigen Chips zusammenhängt. Letztlich scheint die Knappheit aber vor allem das Disk-Modell der Xbox Series X zu betreffen. Bei Amazon.co.uk ist es momentan in „1 bis 3 Monaten“ lieferbar.

Wie geht es weiter? Während einige Spieler davon ausgehen, dass Microsoft den klassischen Konsolenmarkt langsam verlässt, fordern andere eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens.

An Hardware, darunter ein Handheld, möchten die Redmonder weiterhin festhalten, aber: Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, und andere Manager haben mehrfach betont, dass der Xbox-Fokus nicht mehr ausschließlich auf dem Verkauf von Konsolen liegt. Stattdessen setzt das Unternehmen verstärkt auf die Verfügbarkeit der First-Party-Spiele auf sehr unterschiedlichen Geräten, beispielsweise über das Cloud-Gaming oder auf einst konkurrierenden Plattformen.

Entsprechende PR-Maßnahmen laufen seit längerer Zeit:

Einige Beobachter ziehen Parallelen zu Sega, das nach dem Scheitern der Dreamcast-Konsole aus dem Hardware-Geschäft ausstieg und sich ausschließlich auf Software konzentrierte.

Ob Microsoft einen ähnlichen Weg einschlägt oder lediglich eine Marktanpassung vornimmt, bleibt abzuwarten. Allerdings zeigt nicht zuletzt „Forza Horizon 5“, dass das große Geschäft auf externen Plattformen wartet. Interessanterweise ist keine Disk-Version geplant.

Weitere Meldungen zu Microsoft Gaming, Xbox Series X.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren