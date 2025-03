Assassin’s Creed Shadows: Es wird gruselig – Neue Details zum ersten Story-DLC „Die Klauen von Awaji“ enthüllt

In diesem Monat wird „Assassin’s Creed Shadows“ nach mehrfachen Verschiebungen endlich erscheinen. Dabei wird das kommende Action-Abenteuer im feudalen Japan auch gewohnt umfangreich ausfallen, wie die Entwickler von Ubisoft mit Blick auf die Spielzeit bereits verraten haben.

Und wie es in Zukunft weitergehen wird, steht ebenfalls schon fest. So wurde mit „Die Klauen von Awaji“ bereits ein Story-DLC angekündigt, der für alle Vorbesteller kostenlos verfügbar sein und noch im Laufe dieses Jahres erscheinen wird. Doch was können die Spieler von der ersten Erweiterung erwarten? Frische Details wurden jetzt von den Verantwortlichen enthüllt.

Gruselige Atmosphäre und eine neue Waffenart

Wie Game Director Simon Lemay-Comtois und Creative Director Jonathan Dumont im Gespräch mit den Kollegen von GameRant verraten haben, wird „Assassin’s Creed Shadows“ über ein definitives Ende verfügen, an das die Erweiterung anknüpfen wird. Demnach wird es sich nicht um eine Rückblende oder einen passiven Zeitraum handeln. Außerdem wird der DLC laut Dumont „eine andere Atmosphäre haben, ein bisschen gruseliger, würde ich sagen.“

Darüber hinaus äußerten sich die Entwickler auch zum Bo-Stab, der als neue Waffenart für Naoe in der Erweiterung zur Verfügung stehen wird. Diese bietet die Möglichkeit, die Art des Schadens zu ändern, „einschließlich einiger neuer nichttödlicher Optionen“.

Während die Spieler im Hauptspiel hauptsächlich mit der verfeindeten Shinbakufu-Fraktion konfrontiert werden, treten im DLC die mysteriösen Sanzoku Ippa an ihre Stelle, die den Assassinen laut Lemay-Comtois ziemlich ähnlich sind: „Die Sanzoku Ippa sind tief in die Geschehnisse der Insel Awaji verwurzelt. Sie sind dafür bekannt, Taktiken anzuwenden, die denen der Spieler nicht unähnlich sind – einschließlich des kreativen Einsatzes von Gegenspionage-Maßnahmen.“

Mehr als zehn Stunden zusätzliche Inhalte

Im Rahmen der Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ reisen die Spieler auf die geheimnisvolle und titelgebende Insel, die sich jenseits der Bucht von Osaka befindet. Aufgabe ist es, einen verlorenen Schatz zu finden. Dafür ist man nicht nur in einem völlig neuen Gebiet unterwegs, sondern kann neben dem erwähnten Bo-Stab auch auf neue Fertigkeiten und Ausrüstung zurückgreifen.

Die Entwickler versprechen für den DLC „Die Klauen von Awaji“ eine zusätzliche Spielzeit von über zehn Stunden. Verantwortlich für die Entwicklung ist Ubisoft Bordeaux, die zuletzt auch an „Assassin’s Creed Mirage“ gearbeitet haben. Ursprünglich als Teil des Season-Passes geplant, hat Ubisoft diesen gestrichen und wird die Erweiterung DLC stattdessen allen Vorbestellern kostenlos zugänglich machen.

„Assassin’s Creed Shadows“ wird ab dem 20. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Interessierte haben die Wahl, das kommende Action-Adventure in Form von verschiedenen Edition vorzubestellen. Einige Händler haben allerdings schon frühzeitig damit begonnen, Exemplare des Spiels zu verkaufen. Ubisoft warnte bereits vor entsprechenden Spoilern.

