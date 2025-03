Astro Bot: Hero-Stages sollten zunächst anders aussehen – Wie kam der Name des Spiels zustande?

Vor wenigen Tagen fand in den Büros des japanischen Entwicklerstudios Team Asobi ein Treffen mit Fans und Spielern statt. Die per Losverfahren ausgewählten Teilnehmer hatten die Möglichkeit, mit den Entwicklern über die Arbeiten an „Astro Bot“ zu plaudern und dem Team eigene Fragen zu stellen.

Ein Thema, auf das die Entwickler von Team Asobi im Laufe der Präsentation eingingen, waren die Hero-Stages, die jeweils von einer großen PlayStation-Franchise inspiriert wurden. Wie Creative Director Nicolas Doucet einräumte, sollten die besagten Stages zunächst deutlich kleiner ausfallen.

Nach und nach kamen dem Team jedoch weitere Ideen, die dazu führten, dass aus den ursprünglich geplanten Mini-Levels die beliebten Hero-Stages wurden. „Ursprünglich hatten wir uns die Hero-Stage als Mini-Stage vorgestellt. Aber mit der Zeit wurden sie immer größer. Sie sind überhaupt nicht mehr mini“, gab Doucet lachend zu verstehen.

So kam Team Asobi auf den Namen Astro Bot

Auch auf den Namen von „Astro Bot“ beziehungsweise den Namen des Protagonisten Astro kam Doucet zu sprechen. Laut dem Creative Director äußerten viele Spieler die Vermutung, dass der Name auf den klassischen japanischen Manga „Astro Boy“ zurückzuführen sei. Wie Doucet bestätigte, gibt es zwischen „Astro Bot“ und „Astro Boy“ allerdings keine Verbindungen.

Stattdessen lagen der Wahl des Namens zunächst ganz praktische Begebenheiten zugrunde. Mit dem Anfangsbuchstaben A sollte der Titel schlichtweg ganz vorne im PlayStation Store auftauchen.

Anschließend ging es darum, einen Namen zu finden, der zu einem Roboter-Abenteuer im Weltraum passte. „Die Leute sagen, dass Astros Name Astro Boy ähnelt. Aber da gibt es keine Verbindung. Ich habe einen Namen gewählt, der mit A beginnt, damit er im PlayStation Store ganz vorne erscheint“, führte der Creative Director aus.

„Von da an habe ich überlegt, welchen Namen ich ihm geben könnte. Da die Hauptfigur in diesem Weltraum-Abenteuer ein Roboter war, habe ich mich für Astro entschieden.“

Post-Launch-Unterstützung wurde erweitert

Aufgrund des positiven Feedbacks seitens der Spieler sowie des kommerziellen Erfolges entschieden sich die Entwickler von Team Asobi vor wenigen Wochen dazu, die Post-Launch-Unterstützung von „Astro Bot“ noch einmal zu erweitern.

Vom 13. Februar bis zum 13. März 2025 jeweils am Donnerstag um 15 Uhr unserer Zeit halten neue Levels Einzug in den Plattformer.

Die neuen Levels sollen spielerisch für die eine oder andere Herausforderung sorgen und enthalten neue Spezial-Bots. Im „Gegen die Zeit“-Modus wird euch zudem die Möglichkeit geboten, euch in Online-Ranglisten mit anderen Spielern zu messen.

„Astro Bot“ erschien im September 2024 für die PS4.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren