BAFTA Games Awards 2025: Finale Nominierungen bekannt – Senua’s Saga Hellblade 2 ist Top-Favorit

Im Vergleich zu den anderen Preisverleihungen ist die Britische Akademie der Film- und Fernsehkunst, kurz BAFTA, mit ihren Games Awards immer etwas später dran. So werden die Auszeichnungen für die besten Spiele des vergangenen Jahres erst Anfang April in London verliehen.

Nachdem die Longlist mit den Nominierten bereits Anfang Dezember veröffentlicht wurde, haben die Mitglieder der BAFTA jetzt über die Finalisten abgestimmt und sind zu einem Ergebnis gekommen: Die endgültigen Kandidaten für die BAFTA Games Awards 2025 stehen fest. Top-Favorit ist „Senua’s Saga: Hellblade 2“, das gleich elf Nominierungen erhalten hat – allerdings ohne Chance auf den begehrten Titel „Spiel des Jahres“.

Senua’s Saga: Hellblade 2 mit elf Nominierungen

Stattdessen ist das cineastische und bislang Xbox-exklusive Action-Adventure von Entwickler Ninja Theory, die im britischen Cambridge ansässig sind, in den Kategorien „Animation“, „Artistic Achievement“, „Audio Achievement“, „British Game“, „Game Beyond Entertainment“, „Music“, „Narrative“, „Performer in a Leading Role“, „Performer in a Supporting Role“ und zweimal in „Technical Achievement“ vertreten.

Ebenfalls gute Chancen auf eine Auszeichnung haben der PS5-Plattformer „Astro Bot“ und das Horrorspiel „Still Wakes the Deep“ von Entwickler The Chinese Room mit jeweils acht Nominierungen. Dahinter folgen „Thank Goodness You’re Here!“ (7 Nominierungen), „Black Myth Wukong“ (6 Nominierungen), „Helldivers 2“ (5 Nominierungen) sowie „Animal Well“, „Balatro“, „Call of Duty: Black Ops 6“ und „LEGO Horizon Adventures“ mit je vier Nennungen.

Um den prestigeträchtigen Titel „Spiel des Jahres“ streiten sich dieses Mal „Black Myth: Wukong“, „Helldivers 2“, „Thank Goodness You’re Here!“, „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“, „Astro Bot“ und „Balatro“.

Die finalen Nominierungen der BAFTA Games Awards 2025 in der Übersicht:

Animation

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Lego Horizon Adventures

Senua’s Saga: Hellblade 2

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Artistic Achievement

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Harold Halibut

Neva

Senua’s Saga: Hellblade 2

Still Wakes the Deep

Audio Achievement

Animal Well

Astro Bot

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade 2

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

Best Game

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

Thank Goodness You’re Here!

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Astro Bot

Balatro

British Game

A Highland Song

Lego Horizon Adventures

Paper Trail

Senua’s Sage: Hellblade 2

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Debut Game

Animal Well

Balatro

Pacific Drive

Tales of Kenzera: Zau

Thank Goodness You’re Here!

The Plucky Squire

Evolving Game

Vampire Survivors

World of Warcraft

Diablo 4

Final Fantasy 14

No Man’s Sky

Sea of Thieves

Family

Astro Bot

Cat Quest 3

Lego Horizon Adventures

Little Kitty, Big City

Super Mario Party Jamboree

The Plucky Squire

Game Beyond Entertainment

Botany Manor

Kind Words 2

Senua’s Saga: Hellblade 2

Tales of Kenzera: Zau

Tetris Forever

Vampire Therapist

Game Design

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Helldivers 2

Tactical Breach Wizards

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Multiplayer

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Lego Horizon Adventures

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Music

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Final Fantasy 7 Rebirth

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade 2

Star Wars Outlaws

Narrative

Black Myth: Wukong

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Sage: Hellblade 2

Still Wakes the Deep

New Intellectual Property

Black Myth: Wukong

Metaphor: ReFantazio

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You’re Here!

Animal Well

Balatro

Performer in a Leading Role

Still Wakes the Deep – Alec Newman

Indika – Isabella Inchbald

Silent Hill 2 – Luke Roberts

Star Wars Outlaws – Humberly González

Senua’s Saga : Hellblade 2 – Melina Juergens

Call of Duty: Black Ops 6 – Y’lan Noel

Performer in a Supporting Role

Senua’s Saga: Hellblade 2 – Aldis Amah Hamilton

Thank Goodness You’re Here! – Jon Blyth

Still Wakes the Deep – Michael Abubakar

Still Wakes the Deep – Karen Dunbar

Thank Goodness You’re Here! – Matt Berry

Senua’s Saga: Hellblade 2 – Abbi Greenland, Helen Goalen

Technical Achievement

Tiny Glade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Senua’s Saga: Hellblade 2

Wer am Ende die großen Gewinner der BAFTA Games Awards 2025 sind, erfahren wir am 8. April 2025, wenn die Auszeichnungen verliehen werden. Verfolgen lässt sich die Veranstaltung über den offiziellen Livestream, der sowohl via YouTube als auch auf Twitch übertragen wird.

Im Vorfeld kam es bereits zu Diskussionen wegen „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“, nachdem der DLC bei mehreren Preisverleihungen als Spiel des Jahres nominiert wurde. Um Ärger zu vermeiden, schlug die BAFTA einen anderen Weg ein und berücksichtigte die Erweiterung im Rahmen der „Evolving Game“-Kategorie. Doch der DLC schaffte nicht den Sprung von der Longlist unter die finalen Nominierungen.

Vergangenes Jahr war „Baldur’s Gate 3“ der große Abräumer auf den BAFTA Games Awards und konnte insgesamt drei Preise einheimsen. Neben der Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“ erhielt das Rollenspiel der Larian Studios auch einen Award für die beste Musik und die beste Narrative.

Weitere Meldungen zu BAFTA Awards 2025.

