PS5-Spiele und Features vor Release: Sony kündigt neues Beta-Programm an

Unter dem Namen "Beta Program at PlayStation" kündigte Sony eine neue Initiative für Beta-Nutzer an. Mit dem Beta-Programm möchte Sony einen zentralen Ort für zukünftige PlayStation-Betas schaffen. Des Weiteren formulierte das Unternehmen das Ziel, so vielen Spielern wie möglich den Zugang zu den Betas zu ermöglichen.

In der Vergangenheit hatten ausgewählte Nutzer immer wieder die Möglichkeit, an PlayStation-bezogenen Betas teilzunehmen. Auf diesem Wege testeten die Entwickler von Sony beispielsweise neue Funktionen, ehe diese mit entsprechenden Firmware-Updates den Weg auf die PlayStation-Konsolen fanden.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog kündigte Sony unter dem Namen „Beta Program at PlayStation“ eine neue Initiative an. Das von Sony verfolgte Ziel: Einen zentralen Ort zu schaffen, der die Nutzer zusammenbringt und es ihnen ermöglicht, sich für zukünftige Betas anzumelden.

Das aus den Betas gewonnene Feedback wird Sony nutzen, um auf dem PC und der PS5 für hochwertige neue Erfahrungen zu sorgen.

Ein unkomplizierter Zugang zu Betas

„Mit dem Beta Program at PlayStation schaffen wir einen übersichtlichen, zentralisierten Ort, an dem ihr euer Interesse an künftigen PlayStation-Betas erfassen könnt“, schreibt Sony und weist darauf hin, dass die Betas neue Funktionen für die PS5, Spiele, Features für die offizielle PlayStation-App und weitere Bereiche umfassen.

„Mit nur einer Registrierung für das Beta Program at PlayStation könnt ihr euer Interesse an einem Beta-Zugriff ausdrücken, um Spiele für PS5-Konsole und PC, neue Funktionen der PS5-Konsole, Features der PlayStation App und sogar neue Funktionen für die Benutzererfahrung auf PlayStation.com zu testen“, so das Unternehmen weiter.

Der große Vorteil der „Beta Program at PlayStation“-Initiative besteht darin, dass ihr euch nur ein einziges Mal anmelden müsst und so euer Interesse an kommenden Betas bekundet. Wenn ihr eine Einladung zu einer spezifischen Beta erhaltet, entscheidet ihr selbst, ob ihr daran teilnehmen möchtet oder nicht.

Um an dem Programm teilnehmen zu können, müsst ihr die folgenden Anforderungen erfüllen:

Ihr müsst über ein gültiges, nicht negativ aufgefallenes Konto für das PlayStation Network mit einer aktuellen E-Mail-Adresse verfügen. Konten mit Einschränkungen oder Verstößen sind möglicherweise nicht zur Teilnahme zugelassen.

Teilnehmer müssen in einer Region leben, in der das Beta Program at PlayStation verfügbar ist.

Die Spieler müssen die gesetzlichen Altersanforderungen für ihre Region erfüllen.

Die Registrierung für das neue Beta-Programm ist kostenlos und kann ab heute über die offizielle Website vorgenommen werden. Abschließend weist Sony darauf hin, dass es dem Unternehmen darum geht, bei kommenden Betas so viele Spieler wie möglich ins Boot zu holen.

Allerdings kann Sony aufgrund der hohen Nachfrage trotz einer Anmeldung für das „Beta Program at PlayStation“ nicht garantieren, dass ihr eine Einladung für eine bestimmte Beta erhaltet. Hier hängt eine Teilnahme also immer ein wenig von eurem Glück ab.

