Call of Duty Black Ops 6 und Warzone: Season 3 inklusive Verdansk-Rückkehr verschoben

Ursprünglich sollte die dritte Season von „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Call of Duty: Warzone“, die für den Battle-Royale-Shooter auch die Verdansk-Karte zurückbringen wird, noch im März beginnen. Doch jetzt hat Activision den Start und somit auch das Comeback der beliebten Map verschoben.

Fans von „Call of Duty“ haben es aktuell nicht einfach. Während der Shooter mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen hat, müssen sich die verbleibenden Fans mit teuren Mikrotransaktionen und Problemen im Spiel plagen. Selbst Profispieler sehen das sonst so beliebte Franchise derzeit in der schlechtesten Phase seiner Geschichte.

Vor allem „Call of Duty: Warzone“ hat seit dem Release von „Call of Duty: Black Ops 6“ mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Um das Spiel zu verbessern, konzentrierten sich die Entwickler in Season 2 ausschließlich auf Fehlerbehebungen und verzichteten auf neue Inhalte. Nun folgt die nächste Enttäuschung: Season 3 und somit auch die lang ersehnte Rückkehr der Verdansk-Karte wurde verschoben.

Call-of-Duty-Fans müssen zwei Wochen länger warten

Eigentlich sollte die dritte Season von „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Call of Duty: Warzone“ wie gewohnt kurz nach dem Abschluss der zweiten Saison starten, was etwa um den 20. März herum der Fall gewesen wäre. Doch stattdessen müssen sich die Spieler jetzt noch zwei Wochen länger gedulden. Wie Publisher Activision auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) offiziell bekannt gegeben hat, soll der Startschuss jetzt am 3. April fallen.

„Saison 3 ist ein großer Moment für Call of Duty: Warzone und Black Ops 6, und wir nehmen uns die Zeit, ab dem 3. April ein großartiges Erlebnis zu bieten“, heißt es im X-Beitrag der Verantwortlichen. Allerdings dürfen die Fans schon in der nächsten Woche mit weiteren Informationen zur kommenden Staffel rechnen, die die anlässlich des 5. Geburtstags von „Call of Duty: Warzone“ am 10. März verkündet werden sollen.

Verdansk-Rückkehr könnte über die Zukunft von Warzone entscheiden

Das Comeback von Verdansk könnte womöglich auch ein entscheidender Wendepunkt für „Call of Duty: Warzone“ sein und die zukünftige Ausrichtung des Spiels maßgeblich beeinflussen. Sollte die erhoffte Rückkehr der Spieler ausbleiben, könnten sich die Verantwortlichen dazu entscheiden, die Investitionen in den Free-to-Play-Ableger drastisch zu reduzieren oder sogar einzustellen.

Spieler von „Call of Duty: Warzone“ fiebern der Rückkehr der Verdansk-Karte bereits entgegen, seit sie im Dezember 2021 von der neuen Caldera-Map ersetzt wurde. So konnte es bisher keinem Schlachtfeld des Battle-Royale-Shooters gelingen, an die Beliebtheit der ersten Karte anzuknüpfen. Aus diesem Grund erhoffen sich die Verantwortlichen mit dem Comeback von Verdansk auch einen Anstieg der Spielerzahlen.

Erst Ende Februar tauchen Gerüchte auf, denen zufolge die kommende Verdansk-Karte nahezu dem Original entsprechen soll, die die Spieler im März 2020 kennen und lieben gelernt haben. Lediglich kleine Veränderungen sollen die Entwickler vorgenommen haben. Genaue Details zur Map dürften wohl wie angekündigt am Jahrestag des Spiels zu erwarten sein.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone, Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren