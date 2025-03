Gears of War Collection: Auch für PS5? Insider nennt Enthüllungs- und Releasezeitraum

In der Vergangenheit hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass die Xbox Game Studios an einer „Gears of War Collection“ arbeiten könnten, die die ersten drei Ableger der Reihe und möglicherweise auch „Gears of War: Judgment“ in technisch aufpolierten Fassungen enthält.

Für den Wahrheitsgehalt der Gerüchte spricht, dass gleich mehrere Insider, die sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quellen erwiesen, die Arbeiten an der „Gears of War Collection“ bestätigten. Microsoft hält sich mit einer offiziellen Ankündigung trotz allem noch zurück. Dies könnte sich laut einem bekannten Insider aber bald ändern.

Die Rede ist von „extas1s“, der zuletzt die Ankündigung von „Forza Horizon 5“ für die PS5 korrekt vorhersagte und bezüglich der „Gears of War Collection“ mehr wissen möchte.

Offizielle Enthüllung auf dem Xbox Games Showcase 2025?

Den Informationen von „extas1s“ zufolge befindet sich die „Gears of War Collection“ in der Tat in Entwicklung. Weiter gibt der Insider an, dass Microsoft die Ankündigung beziehungsweise Enthüllung der Sammlung auf dem Xbox Games Showcase 2025 vornehmen wird. Bislang kündigte Microsoft das besagte Event nicht offiziell an.

Da der Xbox Games Showcase in den vergangenen Jahren traditionell im Juni stattfand, dürfte eine Bestätigung des Showcase aber wohl nur eine Frage der Zeit sein.

Auch zum Releasezeitraum der „Gears of War Collection“ äußerte sich „extas1s“. Wie der Insider angibt, soll die Sammlung irgendwann in diesem Jahr erscheinen. Einen konkreten Termin nannte der Insider nicht. Auch bezüglich der gebotenen Inhalte ging „extas1s“ nicht näher ins Detail.

Wie „extas1s“ einräumte, konnte er noch nicht in Erfahrung bringen, welche Spiele enthalten sind. Zudem sei unklar, ob die „Gears of War Collection“ mit vollwertigen Remakes oder Remastern aufwarten wird.

Day-One-Release für die PS5?

Zuletzt erreichten uns gleich mehrfach unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass Microsoft bei der „Gears of War Collection“ von Anfang an auf einen Multiplattform-Release setzt.

Dies würde bedeuten, dass die Shooter-Sammlung am gleichen Tag für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Dass Microsoft mittlerweile verstärkt eine Multiplattform-Strategie verfolgt, die auch die PS5 einschließt, machte das Unternehmen in den letzten Monaten mehrfach deutlich. Darüber hinaus versprach Phil Spencer, der Leiter von Microsofts Gaming-Sparte, bei zukünftigen Ankündigungen mehr Transparenz.

So soll von Anfang an deutlich gemacht werden, ob ein angekündigter Titel für weitere Plattformen wie die PS5 erscheint.

