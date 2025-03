Monster Hunter Wilds: Neuer Meilenstein – so schnell verkaufte sich noch kein Capcom-Spiel

Seit dem 28. Februar können die Spieler in „Monster Hunter Wilds“ in die Verbotenen Lande vordringen und jede Menge riesige Viecher vermöbeln. Dieses Angebot nahmen anscheinend auch viele angehende Jäger und Veteranen an.

Auf Steam konnte der Titel an dem ersten Wochenende nach seinem Release über 1,3 Millionen gleichzeitige Spieler anziehen. Nun gab das zuständige Unternehmen Capcom an, dass „Monster Hunter Wilds“ bereits über acht Millionen Einheiten absetzen konnte.

Monsterjagd beliebt wie nie

Wie der Entwickler und Publisher Capcom auf seiner offiziellen Webseite verkündete, konnte „Monster Hunter Wilds“ die Marke von acht Millionen verkauften Einheiten bereits drei Tage nach dem Release des Spiels übersteigen. Dies stellt das bislang schnellste Erreichen dieses Meilensteins in der Geschichte des japanischen Unternehmens dar.

Zum Vergleich: Das 2018 erschienene „Monster Hunter World“ konnte in seinen ersten drei Tagen etwa fünf Millionen Kopien verkaufen. Das 2021 veröffentlichte „Monster Hunter Rise“ setzte in seinen drei Tagen nach dem Release hingegen rund vier Millionen Einheiten ab.

Wie Capcom noch im Februar angab, stellen die beiden „Monster Hunter“-Titel auch die bislang erfolgreichsten Spiele des Unternehmens dar. „Monster Hunter World“ konnte sich bisher über 21,3 Millionen Mal verkaufen. „Monster Hunter Rise“ folgt mit rund 16,7 Millionen Kopien. Auf dem dritten Platz konnte sich mit gut 15 Millionen verkauften Spielen das 2019 erschienene Remake von „Resident Evil 2“ platzieren.

Capcom plant schon weitere Inhalte

Am heutigen Dienstag wird „Monster Hunter Wilds“ sein erstes größeres Update für alle Plattformen erhalten. Dieses adressiert unter anderem einen Fehler, durch den der Fortschritt der Kampagne gestört wird. Daneben sollen auch weitere Bugs behoben werden, die etwa die fehlerhafte Nahrungszubereitung.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits seine Pläne für kommende Inhalte für „Monster Hunter Wilds“ bekanntgegeben. So soll im Frühling das erste kostenlose Title Update mit dem Monster Mizutsune erscheinen. Im Sommer soll eine weitere Aktualisierung veröffentlicht werden, die erneut kostenlose Features mitbringt.

Quelle: Gematsu, GamingBolt

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren