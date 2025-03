Monster Hunter Wilds: Neues Update 1.000.04 ist da – Patch behebt Fortschrittsfehler und mehr

„Monster Hunter Wilds“ ist seit vergangenen Freitag erhältlich und seit dem haben sich bereits Millionen von Spielern auf die Jagd nach den gefährlichen Monstern begeben. So entwickelte sich das Action-Rollenspiel nicht nur zum schnellsten verkauften Spiel in der Geschichte von Capcom, sondern sorgte am Wochenende auch für einen historischen Nutzerrekord auf Steam.

Doch die Monsterjagd verlief bislang nicht völlig fehlerfrei und so konnte unter anderem ein Bug in der Hauptmission dazu führen, dass ein weiterer Fortschritt nicht mehr möglich ist. Doch Capcom kündigte Besserung an und hat jetzt Wort gehalten. So steht ab sofort das neue Update 1.000.04 für „Monster Hunter Wilds“ zum Download bereit und schafft zahlreiche Fehler aus der Welt.

Capcom adressiert erste Fehler mit neuem Patch

Der Patch widmet sich unter anderem dem Fortschrittsfehler, der in Kapitel 5-2 „Die Welt steht Kopf“ auftreten konnte. Nach der Installation des Updates erscheint der für die Aufgabe notwendige NPC an der vorgesehenen Stelle, sodass die Spieler ihre Reise durch die Story von „Monster Hunter Wilds“ im Anschluss ohne weitere Probleme fortsetzen können. Außerdem wurde ein Bug in Kapitel 2-1 „In flammende Gefilde“ behoben, sodass die Spieler nicht mehr länger durch die Karten fallen.

Darüber hinaus adressiert das Update eine Reihe anderer Fehler, die im Zusammenhang mit der Schmiede sowie den Funktionen „Eine Mahlzeit grillen“ und „Zutatencenter“ stehen. Und auch auf das Monster-Feldhandbuch sollte ab sofort ohne Probleme zugegriffen werden können. Eine vollständige Übersicht über alle behobenen Fehler liefert das Changelog für das „Monster Hunter Wilds“-Update 1.000.04.

Monster Hunter Wilds – Behobene Probleme durch Update 1.000.04:

Die Funktionen „Eine Mahlzeit grillen“ und „Zutatencenter“ können auch nach Erfüllung der Fortschrittskriterien nicht freigeschaltet werden.

Wenn Spieler während der Hauptmission, Kapitel 2-1 „In flammende Gefilde“, nach Azuz unterwegs sind, fallen sie immer wieder durch die Karte.

Auf das Monster-Feldhandbuch kann nicht zugegriffen werden.

Während der Hauptmission: Kapitel 5-2 „Die Welt steht Kopf“ erscheint möglicherweise ein NPC nicht, was den weiteren Fortschritt verhindert.

Bei der Schmiede kann ein Problem auftreten, bei dem Tutorials wiederholt angezeigt werden, wodurch bestimmte Optionen im Menü deaktiviert werden.

Wenn man den Angriff eines Monsters mit einer Lanze unter Verwendung von Kraftblocken abwehrt, blinkt die Waffe unter bestimmten Bedingungen rot, aber der Effekt wird nicht aktiviert.

Bei Verwendung eines Mantels kann es vorkommen, dass versehentlich eine Waffenausrüstungsfertigkeit aktiviert wird.

Manche Effekte können beim Einsatz bestimmter Fähigkeiten dauerhaft angezeigt werden, beispielsweise Spitzenleistung und Selbstverbesserung.

Wenn unter bestimmten Bedingungen ein Taumel-Angriff (Offset-Attack) mit dem Abstiegshieb der Insektenglefe erfolgreich ausgeführt wird, friert der Jäger ein und reagiert nicht mehr auf Steuerungen.

Behebung von Problemen, die unter bestimmten Bedingungen bei der Bildschirmdarstellung auftraten und zu erzwungenen Beendigungen führten.

Capcom verspricht weitere Fehlerbehebungen

Zudem weist Capcom darauf hin, dass das Spiel geschlossen werden muss, um den Fix anwenden zu können. Außerdem heißt es: „Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Spiel nach der Aktualisierung auf Version 1.000.04.00 neu starten. (Dies kann auf dem Titelbildschirm bestätigt werden.)“

Obendrein haben die Entwickler bekannt gegeben, dass mit einem zukünftigen Update weitere Fehler angegangen werden sollen. Dazu zählt ein Netzwerkproblem beim SOS-Leuchtraketen-Einsatz zum Beginn einer Quest, das Nichterscheinen von Link-Mitgliedern an bestimmten Orten sowie ein Fehler, der dazu führt, dass Palico-Angriffe mit stumpfen Waffen keinen Betäubungs- oder Erschöpfungsschaden verursachen.

„Monster Hunter Wilds“ ist seit dem 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Falls ihr gerade inmitten der Hauptmission steckt, und euch fragt, wie weit der Weg bis zum Endgame noch ist, verschafft euch unsere Kapitelübersicht einen Anhaltspunkt. Im April wird zudem das erste große Inhalts-Update erscheinen. Wie Capcom bereits angekündigt hat, können sich Spieler auf neue Event-Quests und ein besonders herausforderndes Monster freuen.

