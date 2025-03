PlayStation Plus: Nach dem PSN-Ausfall – Nutzern wird Entschädigung gutgeschrieben

Anfang Februar sorgten technische Probleme dafür, dass das PlayStation Network über einen Zeitraum von knapp 24 Stunden nicht zur Verfügung stand. Nachdem der Dienst wiederhergestellt wurde, kündigte Sony eine Entschädigung an, die den Nutzern in diesen Tagen gutgeschrieben wird. Doch wie sieht die Entschädigung aus?

Anfang Februar sahen sich die Nutzer des PlayStation Networks mit einer unschönen Überraschung konfrontiert. Denn in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 2025 quittierte Sonys Online-Service kurzerhand seinen Dienst.

Anstatt in ihre Lieblingstitel abtauchen zu können, bekamen die Spieler den bekannten Fehlercode „Fehlercode WS-116449-5“ zu Gesicht, der nicht zum ersten Mal auftauchte und auf Netzwerkprobleme des PSNs hinwies. Nach knapp 24 Stunden gelang es den Technikern von Sony, den Fehler zu beheben und die Funktionen des PlayStation Networks wiederherzustellen.

Anschließend kündigte das Unternehmen eine Entschädigung für alle Abonnenten von PlayStation Plus an, denen fünf zusätzliche Tage PS Plus gutgeschrieben werden sollen. Offen ließ Sony, wann die Nutzer mit der Entschädigung rechnen dürfen.

Kostenlose Tage werden eurem Konto automatisch gutgeschrieben

Wie die Kollegen von PushSquare berichten, war es in dieser Woche so weit. So begann Sony damit, den Abonnenten von PlayStation Plus die zusätzlichen Tage automatisch gutzuschreiben. Dies bestätigten auch diverse Nutzer auf Plattformen wie Reddit oder X, die angeben, dass ihre PS Plus-Laufzeit automatisch um fünf Tage verlängert wurde.

Ganz ohne Kritik kommt Sonys Entschädigung aber auch dieses Mal nicht davon. Genau wie im Rahmen der offiziellen Ankündigung kritisiert ein Teil der Community die Tatsache, dass lediglich Spieler mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft entschädigt werden.

Alle anderen Spieler auf der PS5 und der PS4 schauen bezüglich einer Entschädigung in die Röhre. Eine Entscheidung seitens Sony, die die Community genauso kritisierte wie die ihrer Meinung nach suboptimale Öffentlichkeitsarbeit.

„Im Ernst: Dinge passieren. Aber Ihr müsst mit uns kommunizieren. Und das habt Ihr versäumt. Wir sind mehr darüber verärgert, dass Ihr nicht mit uns kommuniziert habt, als über das eigentliche Problem. Bekommt das hin“, kommentierte ein Nutzer Sonys Kommunikation zum PSN-Ausfall im Februar.

Essential-Neuzugänge und ein erweitertes Cloud-Gaming-Erlebnis

Die zusätzlichen Tage eures PlayStation Plus-Abos könnt ihr beispielsweise nutzen, um die neuen Essential-Titel für den Monat März in Augenschein zu nehmen. Die Neuzugänge umfassen unter anderem BioWares Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ und werden am heutigen Dienstagvormittag freigeschaltet.

Abonnenten von PlayStation Plus Premium hingegen durften sich kürzlich über eine Erweiterung der Cloud-Gaming-Erfahrung freuen. Mittlerweile umfasst die Liste der Spiele, die das Cloud-Gaming-Feature von PS Plus Premium unterstützen, knapp 400 Titel.

Die Liste und weitere Details zu diesem Thema findet ihr hier.

