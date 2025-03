PS Plus Essential: Inkl. eines RPG-Blockbusters – Neuzugänge für den März 2025 freigeschaltet

PS Plus Essential:

Ab sofort stehen die Essential-Titel aus dem Monat März für alle Abonnenten von PlayStation Plus zum Download bereit. Das Highlight in diesem Monat ist sicherlich ein erst im Oktober 2024 veröffentlichtes Rollenspiel.

In der letzten Woche stellte Sony die neuen Essential-Titel vor, die alle Abonnenten von PlayStation Plus im März 2025 ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können.

Dabei sorgte das Unternehmen für eine handfeste Überraschung. Schließlich dürften nur die wenigsten damit gerechnet haben, dass BioWares Rollenspiel-Blockbuster „Dragon Age: The Veilguard“ nach nicht einmal einem halben Jahr in PlayStation Plus aufgenommen wird. Wer dem Fantasy-RPG eine Chance geben möchte, kann dieses ab sofort herunterladen.

Selbiges gilt natürlich für die restlichen Essential-Neuzugänge im März 2025, die Sony heute ebenfalls freischaltete. Mit welchen Titeln der Service in diesem Monat aufwartet, verrät euch die folgende Übersicht.

PlayStation Plus Essential im März 2025

Dragon Age: The Veilguard | PS5

Veröffentlicht im Oktober 2024

Metascore: 82

User-Score: 3.9

Score im PS Store: 3,95

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Sonic Colors: Ultimate | PS4, PS5

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 74

User-Score: 6.4

Score im PS Store: 4,15

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

TMNT: The Cowabunga Collection | PS4, PS5

Veröffentlicht im August 2022

Metascore: 79

User-Score: 8.2

Score im PS Store: 4,64

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Parallel zur heutigen Freischaltung der Neuzugänge für den März 2025 entfernte Sony die Februar-Titel aus der Bibliothek von PS Plus Essential. Wer sich die Spiele gesichert haben sollte, kann diese natürlich weiterhin herunterladen und spielen, so lange sein Abo aktiv ist.

Weiter geht es in diesem Monat mit der offiziellen Enthüllung der Extra- und Premium-Titel für den März 2025. Hier nimmt Sony die Ankündigung für gewöhnlich am zweiten Mittwoch eines Monats gegen 17:30 Uhr vor. Im aktuellen Fall wäre dies der 12. März 2025.

Freigeschaltet werden die neuen Extra- und Premium-Spiele am darauffolgenden Dienstag, den 18. März 2025 gegen voraussichtlich 10 Uhr am Vormittag. Den Schlusspunkt unter einen Monat mit PlayStation Plus setzt traditionell die Ankündigung der Essential-Titel für den nächsten Monat.

Die entsprechende Ankündigung erfolgt am letzten Mittwoch eines Monats und somit am 26. März 2025 gegen 17:30 Uhr. Am Dienstagvormittag nach der Ankündigung schaltet Sony die neuen Essential-Titel frei.

