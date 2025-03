Split Fiction: Preload auf der PS5 gestartet – Wann wird der Coop-Titel freigeschaltet?

In einer Mitteilung an die Community bestätigte Hazelight, dass es dank des Preloads ab sofort möglich ist, die Daten von "Split Fiction" herunterzuladen. Zudem gab das Studio bekannt, wann die Freischaltung des Coop-Abenteuers erfolgt.

Mit „Split Fiction“ erscheint Ende der Woche das neueste Coop-Abenteuer der „It Takes Two“-Macher von Hazelight. Wie „PlayStation Game Size“ vor wenigen Tagen berichtete, liegt die Downloadgröße auf der PS5 bei rund 79 Gigabyte.

Damit gewährleistet ist, dass ihr die benötigten Daten vorab herunterladen und pünktlich zum Launch loslegen könnt, steht für Vorbesteller von „Split Fiction“ ab sofort auf allen Plattformen der Preload bereit. Dies kündigte Hazelight in einem kleinen Update zum bevorstehenden Launch des Coop-Titels an.

„Wir wissen, dass du und dein Coop-Partner darauf brennen, so schnell wie möglich in die actiongeladenen Fantasy- und Sci-Fi-Welten von Split Fiction einzutauchen“, so das Studio. „Deshalb bieten wir euch die Möglichkeit, das Spiel vorab auf die Systeme eurer Wahl zu laden.“

Ab wann können wir Split Fiction spielen?

Bekanntermaßen erfolgt der Release von „Split Fiction“ am Donnerstag, den 6. März 2025. Unklar war bislang nur, wann EA und Hazelight das Coop-Abenteuer freischalten. Diesbezüglich sorgten die Verantwortlichen nun für Klarheit und gaben bekannt, dass „Split Fiction“ weltweit zum selben Zeitpunkt erscheint.

Im deutschsprachigen Raum erfolgt die Freischaltung von „Split Fiction“ um 17 Uhr.

Parallel zur Freischaltung von „Split Fiction“ steht am Donnerstag auch der Freunde-Pass bereit. Dieser dürfte den meisten aus „A Way Out“ oder „It Takes Two“ bekannt sein. Der Freunde-Pass ermöglicht es euch, einen Freund oder eine Freundin zum Spielen einzuladen, die „Split Fiction“ nicht besitzen.

Da das neueste Coop-Abenteuer von Hazelight das Crossplay-Feature unterstützt, funktioniert das Ganze auch plattformübergreifend.

Das wird auf der PS5 technisch geboten

Kurz vor dem Release sprachen die Entwickler von Hazelight über die Ziele, die im technischen Bereich verfolgt werden. Besonders wichtig war dem Studio eine flüssige Darstellung in 60 Bildern die Sekunde. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Hazelight auf der PS5 und der Xbox Series X auf eine dynamische 4K-Auflösung.

Auf der Xbox Series S müssen sich die Spieler mit 60FPS und 1080p arrangieren. Laut der offiziellen Produktbeschreibung im PlayStation Store optimierte Hazelight „Split Fiction“ für die PS5 Pro. Details zu den damit einhergehenden Verbesserungen stehen aber noch aus.

„Split Fiction“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Die Handlung dreht sich um die beiden Charaktere Mio und Zoe, die plötzlich in einer Simulation ihrer Geschichten gefangen und aufeinander angewiesen sind. Spielerisch möchte Hazelight mit unterhaltsamen Coop-Mechaniken und einem hohen Grad an spielerischer Abwechslung punkten.

In diesem Zusammenhang sprach Game Director Josef Fares kürzlich von Elementen, die wir in Spielen in dieser Form zum ersten Mal zu Gesicht bekommen.

