Split Fiction: Test-Wertungen in der Übersicht – Der nächste Hit nach It Takes Two?

Das in Stockholm ansässige Entwicklerstudio Hazelight, gegründet vom kreativen Kopf Josef Fares, hat sich auf kooperative Mehrspieler-Titel spezialisiert und lieferte 2021 mit „It Takes Two“ ihren großen Coup ab. Das Action-Adventure gewann zahlreiche Preise und wurde sogar zum Spiel des Jahres gewählt.

Jetzt steht mit „Split Fiction“ das nächste Koop-Abenteuer von Hazelight an, das bereits am 6. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird. Doch ist es den Entwicklern gelungen, einen weiteren Hit abzuliefern? In unserer Test-Übersicht verraten wir euch, wie das Spiel in den ersten Reviews abgeschnitten hat.

Ein gelungenes Koop-Abenteuer mit innovativem Gameplay und starker Story

Um die wichtigste Frage gleich vorweg zu klären: Ja, mit „Split Fiction“ können sich Freunde von Koop-Spielen erneut auf ein ausgezeichnetes Spielspaß-Abenteuer freuen. Einigen Rezensenten zufolge konnte Hazelight sein bislang bestes Werk abliefern. Das spiegelt sich auch in den Test-Wertungen wider. So erzielt „Split Fiction“ auf Metacritic anhand von 74 Reviews aktuell einen Metascore von 91 Punkten. Und auch auf Opencritic steht nach 69 Kritiken ein Wert von 90 zu Buche.

Gelobt wird vor allem das innovative Koop-Gameplay, dass auf den Stärken von „It Takes Two“ aufbaut und die Spielmechaniken noch erweitert. Für stetige Überraschungen sorgen ein kreatives Leveldesign und ein vielfältiges Gameplay. Vor allem die gelungenen Genre-Mischungen werden positiv hervorgehoben. Die Geschichte sei zudem tiefgründig und fesseln, während die beiden Protagonistinnen eine glaubhafte Entwicklung durchmachen. Und auch der technischen Umsetzung des Titels gibt es nichts zu rütteln.

Doch auch ein Hit wie „Split Fiction“ kommt nicht gänzlich ohne Kritik aus. So sind einige Tester der Meinung, dass man nicht an die Originalität von „It Takes Two“ herankommen konnte. Außerdem fehle es dem Bösewicht im Spiel an Tiefe und nicht alle Gameplay-Variationen würden auch gleich gut funktionieren. Darüber hinaus sei vor allem der Einstieg ins Spiel etwas langatmig.

„Split Fiction“ bietet abwechslungsreiche Koop-Action im Splitscreen.

Test-Wertungen zu Split Fiction im Überblick

Die volle Punktzahl zückt das PlayStation-Magazin PushSquare mit einer 10 von 10: „Split Fiction ist Hazelight Studios‘ bisher bestes Spiel und sticht als einer der gelungensten und unterhaltsamsten Koop-Titel auf der PS5 hervor. Seine beispiellose Vielfalt sorgt dafür, dass es nie langweilig wird, und alle seine verschiedenen Mechaniken sind durchweg gut umgesetzt.“

Und auch Eurogamer zückt die Höchstwertung und gerät ins Schwärmen: „Fantastisch von Anfang bis Ende, Split Fiction ist eines der erfindungsreichsten und freudvollsten Koop-Spiele bis heute und ein wahres Zeugnis der Macht menschlicher Vorstellungskraft.“

Etwas verhaltener fällt die Wertung von IGN mit 9 von 10 Punkten aus: „Ein meisterhaft gestaltetes und fesselndes Koop-Abenteuer, das von einem Genre-Extrem ins nächste springt, Split Fiction ist eine Achterbahnfahrt der Gameplay-Ideen und -Stile, die normalerweise so schnell verworfen werden, wie sie eingeführt werden. Das hält es für seine gesamte 14-stündige Dauer fabelhaft frisch.“

Weniger überzeugt zeigt sich der Tester von Digital Trends, der 3,5 von 5 Punkten vergibt: „Split Fiction ist kitschig, verworren und unnötig selbstzerstörerisch. Es ist aber auch lebhaft, einfallsreich und so aufrichtig, dass es schwerfällt, lange böse darauf zu sein. Dies sind keine gegensätzlichen Kräfte, die Hazelights neuestes Werk zerreißen; die Ungeschicklichkeit ist untrennbar mit der Freude verbunden.“

Ebenfalls 3,5 von 5 Punkten gibt es vom Magazin Hardcore Gamer: „Split Fiction ist kürzer und teurer, und obwohl es nicht ganz die Originalität oder Vielfalt von It Takes Two erreicht, gelingt es ihm dennoch, ein unterhaltsames und mitreißendes Erlebnis für beide Spieler zu bieten.“

Internationale Test-Wertungen in der Übersicht (Auszug):

Gamereactor UK – 100

PushSquare – 100

TechRadar Gaming – 100

Eurogamer – 100

Dexerto – 100

Shacknews – 90

IGN – 90

DualShockers – 90

CD-Action – 85

WellPlayed – 85

TheGaner – 80

VGC – 80

Digital Trends – 70

Hardcore Gamer – 70

Das ist allerdings nur der momentane Stand und die Durchschnittsbewertung von „Split Fiction“ könnte sich im Laufe der nächsten Stunden und Tage noch verändern, da weitere Tests zu erwarten sind.

Selber loslegen können die Spieler in „Split Fiction“ am kommenden Donnerstag. Während der Preload auf der PS5 etwa 79 Gigabyte wiegt, hat Entwickler Hazelight auch schon die Zeit für die Freischaltung bekannt gegeben. Außerdem wird wie gewohnt auch der Freunde-Pass bereitstehen, sodass Käufer des Spiels einen weiteren Teilnehmer ohne zusätzliche Kosten mit ins Koop-Abenteuer nehmen kann.

