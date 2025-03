Stardew Valley: „Ich schäme mich“ – Entwickler warnt vor Switch-Version

Eric Barones "Stardew Valley" ist auf so ziemlich jeder Plattform zu finden. Auch auf der Nintendo Switch, auf der das aktuellste Update des Spiels nun für jede Menge Abstürze sorgt.

Auch nach nunmehr neun Jahren wird das beliebte Farm-Spiel „Stardew Valley“ von seinem Schöpfer und Solo-Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone noch immer mit Updates und neuen Inhalten unterstützt. Für die letzte große Aktualisierung 1.6 musste sogar das neueste Projekt von Barone, „Haunted Chocolatier“, pausieren.

Nun wandte sich der Entwickler jedoch an die Community und warnte vor der Nintendo-Switch-Version des Spiels. Der letzte Patch brachte nämlich einige Probleme auf die kleine Hybridkonsole.

Switch-Version hat derzeit einige Probleme

„Ich schäme mich sehr, das zu sagen, aber der jüngste Switch-Patch enthält einen Fehler“, schrieb Eric Barone kürzlich zu „Stardew Valley“ auf Twitter. „Das Spiel ist größtenteils spielbar, aber es gibt ein paar Abstürze und einige Texte sind durcheinandergewürfelt.“

Der Entwickler warnt, dass die Spieler auf der Konsole Artefaktfunde sowie das Hinterzimmer der Abenteurergilde derzeit lieber meiden sollten. Wie Nutzer auf Reddit berichten, würde sich „Stardew Valley“ auf der Nintendo Switch einfach von selbst schließen, sobald ein Artefaktfund geöffnet würde.

Bei dem betreffenden Update handelt es sich um die Versionsnummer 1.6.15.1. Barone gab weiter an, so schnell wie möglich an einem weiteren Patch für die Probleme zu arbeiten.

Farm-Sim auch nach Jahren noch beliebt

Vor wenigen Tagen konnte „Stardew Valley“ sein nunmehr neuntes Jubiläum feiern. Ursprünglich erschien der beliebte Titel am 22. Februar 2016. Mittlerweile ist das Farm-Spiel auf allen Konsolen, dem PC sowie auf mobilen Plattformen erhältlich.

Wie wir schon im Dezember berichteten, konnte „Stardew Valley“ einen Platz der meistverkauften Spiele aller Zeiten erobern. Mit mittlerweile mehr als 41 Millionen verkauften Einheiten befindet sich das Indie-Game auf dem 15. Platz der meistverkauften Spiele. 26 Millionen Einheiten davon entfallen auf die PC-Version. Auf der Nintendo Switch wurden rund 8 Millionen Kopien von „Stardew Valley“ verkauft.

