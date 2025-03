Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Zur Einstimmung auf den Launch – Trailer stellt uns die RPGs vor

Unter dem sperrigen Namen "Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars" kehren die legendären Rollenspielklassiker von Konami in dieser Woche endlich zurück. Der offizielle Launch-Trailer zelebriert den Release der Remaster.

Nach gleich mehreren Verschiebungen werden die im Sommer 2022 angekündigten Remaster zu den ersten beiden „Suikoden“-Abenteuern in dieser Woche für den PC und die Konsolen veröffentlicht.

Die Neuauflagen erscheinen in Form der „Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ genannten Sammlung und bieten diverse technische und spielerische Verbesserungen. Passend zum Release in dieser Woche stellte Konami den offiziellen Launchtrailer zur Ansicht bereit.

Der Trailer bringt es auf eine Laufzeit von mehr als drei Minuten und liefert uns neben Gameplayszenen Details zu den spielerischen Features der Remaster.

Die legendären Rollenspiele feiern ihr Comeback

„Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ enthält sowohl das erste „Suikoden“ als auch den Nachfolger „Suikoden 2“, die die Entwickler für die Neuveröffentlichung ausführlich überarbeiten. Nichts geändert hat sich natürlich an der Geschichte und den spielerischen Features der beiden Rollenspiele.

So handelt es sich bei „Suikoden“ um eine RPG-Reihe, die vom japanischen Designer Yoshitaka Murayama entworfen wurde. Die Handlung der Serie wiederum basiert lose auf dem chinesischen Literatur-Klassiker „Water Margin“, der sich im Japanischen grob mit „Suikoden“ übersetzen lässt.

Zu den spielerischen Besonderheiten der ersten „Suikoden“-Abenteuer gehört die hohe Anzahl an spielbaren Charakteren. In den Rollenspielen warten Dutzende Helden darauf, von euch rekrutiert und im Kampf eingesetzt zu werden. Die Geschichten von „Suikoden“ drehen sich um Themen wie Korruption, Politik und mystische Kristalle, die als „Wahre Runen“ bekannt sind.

Im Zuge der Remaster für den PC und die Konsolen warten sowohl technische als auch spielerische Verbesserungen. Darunter überarbeitete Hintergrundgrafiken in HD oder eine Autokampf-Funktion.

Die Verbesserungen der Remaster in der Übersicht

Überarbeitete Hintergrundillustrationen in HD

Aktualisierte Effekte verleihen der Pixel-Art-Animation neues Leben

Neue Umgebungsgeräusche ziehen dich noch tiefer in diese Fantasiewelt hinein

Kampf-Soundeffekte in HD verleihen dem Spiel ein neues Maß an Realismus

Automatisches Speichern

Kampf-Vorspulfunktion

Dialogprotokoll

„Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ erscheint am 6. März 2025 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Nintendo Switch.

