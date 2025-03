Suikoden 2: Anime-Adaption – Bald könnt ihr die Story des JRPG-Klassikers ganz neu erleben

In wenigen Tagen feiern mit den ersten beiden „Suikoden“-Games zwei waschechte JRPG-Klassiker ihr großes Comeback in Form eines HD-Remaster-Bundles. Doch Fans der Kultspiele aus dem Hause Konami haben noch mehr Grund zur Freude, denn das japanische Unternehmen hat große Pläne für die Rückkehr der Marke. Im Rahmen eines Livestreams hat die Firma enthüllt, dass sich gegenwärtig noch weitere „Suikoden“-Projekte in Arbeit befinden (via ANN)!

Hierzu zählt unter anderem eine Anime-Produktion, die auf der Story von „Suikoden 2“ basieren wird. Darüber hinaus hat Konami ebenfalls das Mobile-Game „Gensō Suikoden: Star Leap“ für iOS und Android, ein Theaterstück basierend auf „Suikoden 1“ und ein Konzert zur Spielereihe bestätigt. Passend zum kommenden Mobile-Game, dessen Geschichte zwischen „Suikoden 1“ und „Suikoden 5“ angesiedelt sein wird, soll auch ein dazugehöriger Manga erscheinen.

„Kaiji“-Macher inszeniert die „Suikoden 2“-Anime-Adaption

Doch kommen wir wieder zurück zur Anime-Adaption von „Suikoden 2“: Diese entsteht unter der Regie von Yūzō Satō, zu dessen bekanntesten Arbeiten als Director unter anderem die Hit-Show „Kaiji: Against All Rules“ und der Anime-Kinofilm „Hunter x Hunter: Phantom Rouge“ zählen. Ryo Hino, ein Mitglied der NBCUniversal Entertainment Japan Anime & Music Production Division Anime Production Group, begleitet den Anime als Produzent.

Entstehen wird die „Suikoden 2“-Anime-Adaption im erst im Februar 2024 gegründeten Studio KONAMI animation. Dieses fokussiert sich primär auf die Umsetzung bekannter hauseigener Franchises. Das erste Projekt ist eine Anime-Kurzserie rund um die aus dem „Yu-Gi-Oh!“-Sammelkartenspiel bekannten Themen „Markiert“ („Branded“) und „Himmelsjäger“ („Sky Striker“). Des Weiteren soll das Team externe Anime-Produktionen unterstützen.

Ryo Hino erklärte anlässlich der Ankündigung des „Suikoden 2“-Anime, er fühle sich „sehr geehrt, Teil dieses riesigen Projekts“ zu sein (via Gematsu). „Es ist nicht nur für ursprüngliche Fans wie mich gedacht. Diese Beziehungen zwischen den Charakteren und diese dramatische Geschichte… Ich freue mich darauf, die Geschichte mit noch mehr Menschen zu teilen“, heißt es weiter. Genauere Details zum Anime-Projekt sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Yūzō Satō ergänzte, alle würden hart daran arbeiten, „den Anime zu etwas zu machen, das den Charme des Spiels weiter ausbauen kann.“ Zudem hat sich das Team von KONAMI animation auf der hauseigenen Website zu Wort gemeldet: „Als unsere erste Anime-Serie wollen wir einen Anime erschaffen, der unsere bestehenden Fans zufriedenstellt und begeistert.“

Zunächst dürfen sich Fans der JRPG-Kultreihe jedoch auf die Veröffentlichung von „Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ am 6. März 2025 freuen. Das HD-Remaster-Bundle erscheint für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC (via Steam).

