The Sinking City 2: Lovecraft-Horror benötigt eure Hilfe und so beteiligt ihr euch

The Sinking City 2:

Im März des letzten Jahres wurde mit „The Sinking City 2“ eine Fortsetzung des 2019 veröffentlichten Horror-Geheimtipps angekündigt. Doch jetzt benötigen die unabhängigen Entwickler von Frogware die finanzielle Unterstützung der Fans, um die Arbeiten am Spiel fertigstellen zu können.

2019 begeisterte das ukrainische Studio Frogwares mit „The Sinking City“ Horror- und Lovecraft-Fans gleichermaßen. Der atmosphärische Mix aus Mystery und Schrecken machte das Spiel zu einem echten Geheimtipp. Entsprechend groß war die Freude, als im März letzten Jahres die Fortsetzung angekündigt wurde.

Nun arbeitet das unabhängige Studio, das seinen Sitz in Kiew hat und dementsprechend auch von den derzeitigen Entwicklungen innerhalb des Landes betroffen ist, mit Hochdruck an „The Sinking City 2“. Um die Arbeiten am Spiel fertigstellen zu können, benötigt Frogware jetzt aber die finanzielle Unterstützung der Fans.

Kickstarter-Kampagne für The Sinking City 2

Aus diesem Grund haben die Entwickler eine Crowdfunding-Kampagne angekündigt, die bereits am 6. März 2025 via Kickstarter beginnen wird. Laut eigenen Angaben können sich die Fans auf ein riesiges Kickstarter-Projekt freue, das „mit fantastischen Belohnungen für die Spenden, besonderen Community-Events und vielen Überraschungen auf dem Weg“ aufwarten wird.

Außerdem wurde bestätigt, dass es als exklusive Belohnung für Unterstützer der Kickstarter-Kampagne eine physische Limited und Collector’s Editions von „The Sinking City 2“ geben wird. Bereits ihr letztes Spiel, „Sherlock Holmes: The Awakened“, wurde 2023 nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne veröffentlicht. Zudem wird das Studio „The Sinking City 2“ selbst verlegen, nachdem sie kürzlich einen Rechtsstreit um die Publishing-Rechte gewinnen konnten.

Release soll noch 2025 erfolgen

Der Release von „The Sinking City“ ist für 2025 geplant und soll für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgen. Die Handlung wird eine „eigenständige Geschichte“ erzählen und nicht auf dem Vorgänger aufbauen. So wird es die Spieler in den 1920er Jahren in die amerikanische Stadt Arkham führen, die von einer übernatürlichen Flut heimgesucht wird. Und zu allem Übel treiben auch noch alptraumhafte Kreaturen ihr Unwesen.

Entwickler Frogware verspricht erneut eine düstere Horroratmosphäre, die stark an die bekannten Werke des amerikanischen Autors H. P. Lovecraft, der vor allem für seinen Cthulhu-Mythos bekannt sein dürfte, erinnern wird. Während die halboffene Spielwelt des Survival-Horrorspiels erkundet wird, stehen sowohl Nahkampf- als auch Schusswaffen zur Verfügung, um sich gegen die Monster zu wehren. Zudem soll die Unreal Engine 5 für eine angemessene Präsentation sorgen.

