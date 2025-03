Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Leak enthüllt Release-Termin, Preis, Boni und Editionen vorab

Nachdem „Tony Hawk’s Pro Skaten 1+2“ bereits 2020 in einer technisch überarbeiteten Form neu veröffentlicht wurde, häuften sich in den letzten Wochen die Gerüchte um eine mögliche Neuauflage von „Tony Hawk’s Pro Skaten 3+4“. Inzwischen läuft auf der offiziellen Webseite auch ein Countdown, der am heutigen Abend enden wird.

Dann werden die Remaster-Versionen von „Tony Hawk’s Pro Skaten 3+4“ höchstwahrscheinlich auch offiziell angekündigt. Doch ein Leak hat dem Marketing von Activision einen Strich durch die Rechnung gemacht. So sind wichtige Details wie der Release-Termin, der Preis, die Vorbesteller-Boni sowie die Deluxe und Collector’s Edition des Skateboard-Spiels bereits vorab enthüllt worden.

Leak verrät Release-Termin und mehr

Verantwortlich für den Leak ist der bekannte Insider billbil-kun, der die Informationen zu „Tony Hawk’s Pro Skaten 3+4“ in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) teilte. Demnach wird die Neuauflage am 11. Juli 2025 erscheinen. Zudem wird es sich nicht um einen Vollpreistitel handeln. Dem Leaker zufolge sollen für die Standardfassung 49,99 US-Dollar fällig werden. Vorbesteller freuen sich über einen „Wireframe Tony Shader“ und Zugriff auf die Demo mit dem „Foundry“-Level, sobald sie erhältlich ist.

Außerdem wird „Tony Hawk’s Pro Skaten 3+4“ auch als Deluxe Edition für 69,99 US-Dollar erhältlich sein, die als Extras den aus „Doom“ bekannten Slayer und Revenant als Bonus-Skater bieten wird. Obendrauf kommt ein Unmaykr-Hoverboard und zusätzliche In-Game-Musik. Für 129,99 US-Dollar wird es zudem auch eine Collector’s Edition geben, die nur für die PS5, Xbox Series X/S und die Switch erscheinen wird. Zu den Inhalten liegen aber noch keine Details vor. Beide Versionen bieten zudem einen dreitägigen Vorabzugang zum Spiel.

Offizielle Enthüllung folgt am heutigen Abend

Auch wenn sich billbil-kun in der Vergangenheit bereits mehrfach als vertrauenswürdige Quelle erwiesen hat, sollten die neuen Informationen zu „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ vorerst noch mit Vorsicht genossen werden. Gewissheit wird es am heutigen Abend um 19 Uhr deutscher Zeit geben, wenn der Countdown auf der offiziellen Webseite zum Spiel endet.

Dass nach dem Ablauf des Countdowns tatsächlich eine Enthüllung von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erfolgen wird, deutete zuletzt auch eine Altersfreigabe in Singapur auf. Das Rating der kommenden Neuauflage verriet außerdem auch die Release-Plattformen des Skate-Spiels. Demnach werden mit der PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC alle Systeme versorgt.

Zudem wies Tony Hawk bereits im letzten Sommer darauf hin, anlässlich des 25. Jubiläum der „Tony Hawk’s Pro Skater“-Reihe an einem weiteren Projekt zu arbeiten.

