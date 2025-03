Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Skate-Remake offiziell angekündigt – Trailer zeigt Unterschiede zum Original

In den letzten Wochen verdichteten sich die Gerüchte um eine Neuauflage von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“, was schließlich in einem Countdown auf der offiziellen Webseite gipfelte. Dieser Countdown endete am heutigen Abend, woraufhin Activision das Remake des kultigen Skateboard-Spiels wie erwartet offiziell ankündigte.

Dadurch wurde auch der Release-Termin bestätigt, der bereits am Nachmittag durch einen Leak bekannt wurde: „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erscheint am 11. Juli 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Zusätzlich zur Ankündigung veröffentlichten die Entwickler zahlreiche Details zum Spiel, darunter Informationen zu neuen Inhalten, erste Screenshots und einen Trailer, der die überarbeitete Grafik präsentiert.

Remake bringt die Originale mit zusätzlichen Inhalten zurück

„Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ wird nicht nur die Inhalte der Originalspiele aus den Jahren 2001 und 2002 bieten, sondern auch neue Parks, Skater und Tricks beinhalten. Während die Skate-Umgebungen aus den alten Spielen „mit optimierten Zielen im Zwei-Minuten-Format authentisch nachgebaut“ wurden liefern neue Parks wie ein Wasserpark oder ein trockengelegter Fluss neue Herausforderungen.

Außerdem bietet der Karrieremodus zwei Touren voller Herausforderungen und wer den Wettbewerb sucht, kann in Einzelsitzungen oder Speedruns Highscores jagen. Für entspannte Sessions steht der „Free Skate“-Modus bereit. Im plattformübergreifenden Online-Multiplayer können sich zudem bis zu acht Spieler gleichzeitig messen.

Dank des reibungslosen Handlings und der intuitiven Steuerung sollen sowohl Profis als auch Neueinsteiger in „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ ihren Spaß haben. Die Spieler können in die Rollen bekannter und neuer Skater schlüpfen oder ihren eigenen Charakter erstellen. Ein von Tony Hawk geleitetes Tutorial führt in die Grundlagen und neuen Tricks ein.

Digital Deluxe und Collector’s Edition sowie Vorbesteller-Boni

Vorbesteller von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ können sich schon vor dem Release einen Eindruck vom Remake verschaffen und erhalten im Juni Zugriff auf die Foundry-Demo. Enthalten sind zwei spielbare Skater, zwei Parks (darunter auch die titelgebende Gießerei) und eine Auswahl an Songs. Außerdem erhalten alle Vorbesteller einen Wireframe-Shader für Tony Hawk, der dem legendären Skater einen neuen Look verleiht.

Neben der Standardfassung für 49,99 Euro wird auch eine digitale Deluxe Edition erhältlich sein, die nicht nur drei Tage früheren Zugriff auf das Spiel gewährt, sondern auch einige Extras enthält. Für 69,99 Euro bekommen Käufer folgende Inhalte:

Doom Slayer: Der bekannte Protagonist der „Doom“-Reihe wird als Skater mit einem Standard- und einem Retro-Outfit sowie zwei einzigartigen Spezialtricks und dem Unmaykr-Hoverboard daherkommen

Der bekannte Protagonist der „Doom“-Reihe wird als Skater mit einem Standard- und einem Retro-Outfit sowie zwei einzigartigen Spezialtricks und dem Unmaykr-Hoverboard daherkommen Revenant: Ein bekannter Widersacher aus der „Doom“-Reihe als Skater, der zwei einzigartige Spezialtricks ausführen kann

Ein bekannter Widersacher aus der „Doom“-Reihe als Skater, der zwei einzigartige Spezialtricks ausführen kann Zusätzliche Musik: Eine Auswahl klassischer und moderner Musiktitel

Eine Auswahl klassischer und moderner Musiktitel Skateboards: Fünf verschiedene Skateboards, deren Design unter anderem an die „Doom“-Reihe angelehnt sind

Fünf verschiedene Skateboards, deren Design unter anderem an die „Doom“-Reihe angelehnt sind Create-A-Skater-Artikel: Zusätzliche Kleidungsstücke, darunter eine Baseballkappe, zwei Sweatshirts und zwei T-Shirts, mit denen man seinen eigenen Skater ausstatten kann

Echte Tony-Hawk- und Skateboard-Fans haben obendrein die Möglichkeit zur 129,99 Euro teuren Collector’s Edition zu greifen, die neben einem physischen Exemplar von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ und einem Code für alle digitalen Inhalte der Deluxe Edition auch ein limitiertes Skateboard in Originalgröße von Tony Hawks eigener „Birdhouse“-Marke enthalten wird.

Weitere Meldungen zu Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren