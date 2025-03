Warzone 3 auf der Kippe: Entscheidung hängt von Verdansk-Rückkehr ab – Bericht

Die Rückkehr der „Call of Duty"-Karte Verdansk könnte über die Zukunft von „Warzone" entscheiden. Ein Leaker möchte erfahren haben, dass die Fortsetzung der Battle-Royale-Variante auf der Kippe steht.

Die „Call of Duty“-Reihe steht angeblich vor einer entscheidenden Phase. Die Battle-Royale-Variante „Warzone“, die 2020 mit großem Erfolg startete, hat in den letzten Jahren an Dynamik verloren.

Mittlerweile setzt Activision auf die Wiederbelebung von Verdansk – einer der bekanntesten Karten des Spiels. Angekündigt wurde die Rückkehr ohne Angaben zum Release-Zeitpunkt schon Mitte 2024. Einem Gerücht zufolge könnte der Erfolg (oder Misserfolg) dieses Comebacks weitreichende Konsequenzen für die Zukunft von „Warzone“ haben.

Verdansk als letzter Hoffnungsträger für Warzone 3?

Im Mittelpunkt der neusten Spekulationen steht die Frage, ob es eine dritte Version von „Warzone“ geben wird. Laut dem bekannten „Call of Duty“-Leaker „TheGhostOfHope“ könnte Activision auf eine Fortsetzung verzichten, falls die aktuellen Bestrebungen nicht genügend Spieler zurückholen und dauerhaft binden.

„Warzone“ hat sich seit seiner Veröffentlichung im März 2020 stark verändert, dabei aber auch viele Spieler verloren. Gelingt es nicht, eine stabile Spielerbasis zu reaktivieren, könnte Activision weitere Investitionen in den Battle-Royale-Modus überdenken, behauptet der Leaker: „Wenn Verdansk scheitert, werden sie die nötigen Ressourcen nicht hineinstecken, was Sinn ergibt.“

Zudem äußerte er sich zu der allgemeinen Entwicklung des Free-to-Play-Ablegers: „Ich bin mir nicht sicher, warum die Leute völlig schockiert sind, dass sie möglicherweise keine weiteren Ressourcen in einen Modus stecken wollen, den es seit sechs Jahren gibt und dessen Erträge weiterhin abnehmen.“

Offen ließ er, was mit dem bestehenden „Warzone“-Modus passieren würde, falls das beschriebene Vorhaben scheitert. Derzeit ist es die einzige Plattform, auf der Spieler Skins und andere digitale Inhalte aus vergangenen „Call of Duty“-Titeln nutzen können. Eine potenzielle Einstellung, die jedoch wenig plausibel klingt, würde für viele Nutzer den Verlust dieser Inhalte bedeuten.

Dritte Season kurzfristig verschoben

Die Rückkehr von Verdansk wird voraussichtlich mit dem Update zur dritten Season von „Black Ops 6“ erfolgen, deren Veröffentlichung auf den 3. April verschoben wurde.

Activision deutet auf Maßnahmen zur Qualitätssteigerung hin. Man möchte die Zeit nutzen, um ein „großartiges Erlebnis zu bieten“. Es gibt jedoch Vermutungen, dass hinter den Kulissen größere strategische Überlegungen eine Rolle spielen.

Die vom Leaker beschriebene Strategie von Activision erinnert an das „Fortnite OG“-Event, bei dem die Rückkehr klassischer Inhalte Millionen von Spielern mobilisierte. Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme von Activision.

