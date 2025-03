Assassin’s Creed Shadows: Basis, Gebäudetypen und Anpassungen – Versteck ausführlich vorgestellt

Die “Assassin’s Creed”-Reihe erhält mit dem kommenden Titel “Assassin’s Creed Shadows” eine neue, interaktive Heimatbasis. Das Versteck wird nicht nur als zentrale Operationsbasis fungieren, sondern bietet auch eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten.

In einem aktuellen Deep-Dive gewährt Ubisoft detaillierte Einblicke in die Funktionen und Mechaniken des Hideouts, das in dieser Form eine Premiere für die Reihe darstellt.

Das geheime Tal von Izumi Settsu

Die Basis von „Assassin’s Creed Shadows“ befindet sich in einem abgelegenen Tal in der Provinz Izumi Settsu, umgeben von steilen Hügeln und nur über einen schmalen Pfad erreichbar. Die abgeschiedene Lage macht es zu einem idealen Sammelpunkt für Verbündete. Bereits früh in der Geschichte treffen die Spieler auf Miss Tomiko, die Verwalterin des Tals. Sie ist eine enge Verbündete von Iga und hat das Versteck bis zur Ankunft von Naoe und Yasuke in Schuss gehalten.

Systemdirektor Dany beschreibt das Versteck als ambitioniertes Projekt: „Nach Festungen, Villen, Gehöften, Piratenbuchten, Café-Theatern, fahrenden Zügen, Schiffen, Siedlungen, Assassinenbüros wussten wir, dass wir einen mutigen Schritt nach vorne machen mussten, wenn wir an dieser Front etwas Neues schaffen wollten. Das bedeutete, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Heimatbasis in völliger Freiheit zu bauen.“

Anpassung und Ressourcenverwaltung

Spieler haben in „Assassin’s Creed Shadows“ Zugang zu mehr als einem Hektar vollständig anpassbarem Land. Hier können sie Gebäude, Pavillons, Wege, Pflanzen, Wasserflächen und verschiedene dekorative Elemente platzieren, die sie während ihrer Reise entdecken.

Dany erklärt: „Wir möchten wirklich, dass die Spieler das Versteck zu ihrem eigenen machen. Im Laufe Ihres Abenteuers werden die meisten Anpassungsinhalte während des Fortschritts freigeschaltet, sodass ihre Anpassungsoptionen die Reise wirklich widerspiegeln.“

Um die Basis auszubauen, müssen drei zentrale Ressourcen gesammelt werden: Holz, Mineralien und Feldfrüchte. Diese werden direkt geplündert bzw. durch das Späher-System über längere Zeiträume beschafft. Spieler erhalten Kosmetik-Items für die Basis zudem durch Quests, Verträge oder den Kauf bei Händlern.

Die Einrichtung von Gebäuden hat in „Assassin’s Creed Shadows“ direkten Einfluss auf das Gameplay. Bestimmte Einrichtungen erleichtern das Sammeln von Ressourcen oder bieten Vorteile im Kampf. Das Layout des Hideouts darf jederzeit verändert werden, sodass Spieler verschiedene Konfigurationen ausprobieren können.

Wichtige Einrichtungen und ihre Funktionen

Das Versteck von „Assassin’s Creed Shadows“ bietet verschiedene zentrale Gebäude mit spielrelevanten Funktionen:

Tomikos Hiroma: Der Versammlungsort und Verwaltungspunkt des Verstecks. Dieses Gebäude bleibt fest an seinem Platz, kann jedoch kosmetisch angepasst werden.

Der Versammlungsort und Verwaltungspunkt des Verstecks. Dieses Gebäude bleibt fest an seinem Platz, kann jedoch kosmetisch angepasst werden. Ställe: Hier können Späher organisiert und zum Schmuggel von Ressourcen eingesetzt werden. Die gewonnenen Vorräte stehen am Ende einer Saison zur Verfügung.

Hier können Späher organisiert und zum Schmuggel von Ressourcen eingesetzt werden. Die gewonnenen Vorräte stehen am Ende einer Saison zur Verfügung. Schmiede: Dient der Verbesserung von Waffen und Rüstungen sowie der Nutzung der Transmog-Funktion zur Anpassung des Charakters.

Dient der Verbesserung von Waffen und Rüstungen sowie der Nutzung der Transmog-Funktion zur Anpassung des Charakters. Kakurega: Hier können zusätzliche Unterschlüpfe in Japan erworben werden, die Schnellreisepunkte und regionale Auftragstafeln freischalten.

Hier können zusätzliche Unterschlüpfe in Japan erworben werden, die Schnellreisepunkte und regionale Auftragstafeln freischalten. Study: Verbessert die Effizienz der Späher und erleichtert das Aufspüren von Zielen auf der Weltkarte.

Verbessert die Effizienz der Späher und erleichtert das Aufspüren von Zielen auf der Weltkarte. Dojo: Schaltet die Möglichkeit frei, die Verbündeten von Naoe und Yasuke zu trainieren, wodurch sich die Werte erhöhen.

Zusätzlich werden spezialisierte Themenräume gebaut, die verschiedene spielerische Vorteile bieten. Ein Shinto-Schrein beispielsweise verstärkt temporäre Statusboni, während eine Galerie die Ausstellung und Verwaltung von Rüstungssets ermöglicht.

Tera (Altar): Erhöht XP-Gewinn um 10 Prozent.

Erhöht XP-Gewinn um 10 Prozent. Jinja (Shinto-Schrein): Verstärkt Segenseffekte von Schreinen in Japan.

Verstärkt Segenseffekte von Schreinen in Japan. Nando (Baracke): Reduziert Kosten für den Rückruf von Scouts in allen Safehouses.

Reduziert Kosten für den Rückruf von Scouts in allen Safehouses. Zashiki (Sake-Raum): Steigert Rationseffizienz (Gesundheitswiederherstellung) für Naoe und Yasuke.

Steigert Rationseffizienz (Gesundheitswiederherstellung) für Naoe und Yasuke. Teestube: Erhöht Rationseffizienz, kombinierbar mit Zashiki-Bonus.

Erhöht Rationseffizienz, kombinierbar mit Zashiki-Bonus. Galerie: Ermöglicht das Ausstellen von Rüstungen & Waffen sowie das Erstellen von Sets.

Ermöglicht das Ausstellen von Rüstungen & Waffen sowie das Erstellen von Sets. Allgemeine Räume: Präsentationsfläche für Outfits, Wandkunst und mehr.

Individuelle Gestaltung des Verstecks

Spieler von „Assassin’s Creed Shadows“ sind in der Lage, die Innenräume der Gebäude zu personalisieren, indem sie Architekturstile, Wand- und Bodenbeläge sowie Dekorationen anpassen. Verschiedene Möbelstücke und Zierelemente können ausgestellt werden, darunter auch erbeutete Rüstungen und Gemälde.

Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, das Hideout mit Tieren zu bevölkern. Wer in der Spielwelt zum Beispiel auf Shikahirschbabys, Tanukis oder Füchse trifft, kann diese ins Versteck bringen.

Dany erklärt: „Wir hatten all diese liebenswerten Tiere bereits überall auf der Welt. Und jeder reagiert sofort darauf, indem er alles stehen und liegen lässt und sie eine Minute lang anstarrt. Für uns erschien es sinnvoll, sie im Hideout verfügbar zu machen.“

Darüber hinaus ziehen Verbündete in die Basis ein. Je weiter die Geschichte von „Assassin’s Creed Shadows“ voranschreitet, desto mehr Charaktere schließen sich Naoe und Yasuke an. Diese Bewohner bringen ihre eigenen Geschichten, Gespräche und Aufgaben mit, wodurch das Versteck mit der Zeit lebendiger wird.

„Unsere Verbündeten an einem Ort zu haben, fördert die Charakterentwicklung“, so Dany, der betont, dass Autoren aus vier Studios ihre Ideen einfließen ließen. „Ich liebe all die coolen kleinen Momente, die sie sich ausgedacht haben. Dadurch fühlt sich das Versteck wie das pulsierende Herz der Liga an.“

Der komplette Deep-Dive zur Basis liefert weitere Details zur Basis.

“Assassin’s Creed Shadows” erscheint am 20. März für PS5, Xbox Series X/S und PC. Erste Testberichte sind ab dem 18. März verfügbar. Die Hauptgeschichte umfasst 30 bis 40 Stunden Spielzeit, während optionale Inhalte die Gesamtspielzeit auf bis zu 80 Stunden erweitern.

