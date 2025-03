Assassin’s Creed Shadows: Ist das möglich? Entwickler deutet Auftritt eines Odyssey-Charakters an

In „Assassin’s Creed Shadows“ könnte womöglich ein beliebter Charakter auftauchen, der auch schon in „Assassin’s Creed Odyssey“ eine wichtige Rolle spielte. Das hat nun zumindest der verantwortliche Creative Director Jonathan Dumont von Ubisoft angedeutet.

In diesem Monat können Spieler mit „Assassin’s Creed Shadows“ endlich in das feudale Japan abtauchen – ein Setting, auf dessen Umsetzung die Fans lange Zeit warten mussten. Angesiedelt im Jahr 1579 zur Sengoku-Periode übernehmen die beiden Protagonisten Naoe und Yasuke die Hauptrolle.

Doch möglicherweise könnte auch ein Charakter auftauchen, mit dem Spieler der „Assassin’s Creed“-Reihe bestens vertraut sein dürften. So trat die besagte Figur, dessen Cameo-Auftritt jetzt von Ubisofts Creative Director Jonathan Dumont angedeutet wurde, erstmals in „Assassin’s Creed Odyssey“ in Erscheinung. Das bedeutet, dass dieser Charakter bereits mehr als 2000 Jahre gelebt hat.

Kassandra ist nach wie vor „sehr lebendig“

Die Rede ist natürlich von Kassandra, die laut offiziellem Kanon die Hauptfigur in „Assassin’s Creed Odyssey“ war. Im Gespräch mit GameRant hat Dumont verraten, dass es ihr offenbar noch immer gut geht und sie nach wie vor „sehr lebendig“ ist. Auf die Frage, ob sie auch in „Assassin’s Creed Shadows“ auftauchen könnte, entgegnet der Entwickler: „Kassandra ist in diesen Zeiten sehr lebendig. Sie ist irgendwo auf der Welt und lauert im Schatten.“

Doch wie kann das möglich sein? Spieler von „Assassin’s Creed Odyssey“ wissen jedoch, dass Kassandra am Ende des Abenteuers in den Besitz des Stabes des Hermes Trismegistus gekommen ist und dadurch unsterblich wurde. So freundete sich sie im Laufe ihres langen Lebens mit den Verborgenen an und tauchte immer wieder an wichtigen Orten auf. Zuletzt kam es auch in „Assassin’s Creed Valhalla“ zu einem Wiedersehen.

Ist ein Auftritt in Shadows möglich?

Eine Bestätigung, dass Kassandra tatsächlich in „Assassin’s Creed Shadows“ vertreten sein wird, ist die Aussage von Dumont natürlich nicht. Doch auszuschließen ist diese Möglichkeit ebenfalls nicht, zumal die Crossover-Quest in „Valhalla“ bei den Spielern besonders gut ankam. Und schließlich möchte Ubisoft auch das kommende „Shadows“ zukünftig mit neuen Inhalten und besonderen Events erweitern, um den Spielern „in erster Linie mehr von dem zu geben, was sie wollen.“

Den Anfang wird die erste Story-Erweiterung für „Assassin’s Creed Shadows“ machen, die den Titel „Die Klauen von Awaji“ trägt und im Vergleich zum Hauptspiel eine deutlich andere Atmosphäre bieten soll. Netter Bonus: Alle Vorbesteller werden die Erweiterung ohne zusätzliche Kosten erhalten, deren Release noch für das laufende Jahr geplant ist.

„Assassin’s Creed Shadows“ wird ab dem 20. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Spieler, die sich ins Japan-Abenteuer stürzen möchten, sollten aber schon mal Platz auf ihrer Festplatte schaffen. Wie der Xbox-Preload verraten hat, handelt es sich um den zweitgrößten Download in der Geschichte der Reihe.

