Atomfall: Ein atmosphärischer Hit? Erweitertes Gameplay zeigt die Welt, düstere Mysterien & mehr

In dieser Woche versorgten uns die Entwickler mit einem weiteren ausführlichen Gameplay-Video zum Action-Survival-Abenteuer "Atomfall". Neben reichlich Szenen aus dem Spiel liefert uns Head of Design Ben Fisher interessante Details zum nonlinearen Storytelling, der Spielwelt und weiteren Aspekten.

Vor wenigen Tagen stellten die Entwickler von Rebellion ein umfangreiches Gameplay-Video zu ihrem neuen Projekt „Atomfall“ bereit, in dem das Team unter anderem auf die tragenden Spielmechaniken einging.

Wenige Wochen vor dem Release des potenziellen Überraschungshits veröffentlichte das Studio das nächste kommentierte Gameplay-Video. Das neueste Video bringt es auf eine Länge von mehr als 15 Minuten und ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf die spielerische Umsetzung sowie ausgewählte Elemente der Spielwelt.

Gleichzeitig geht Ben Fisher, Head of Design bei Rebellion, auf die Ziele ein, die sein Team bei der Entwicklung von „Atomfall“ verfolgte.

Erlebt die Folgen der Windscale-Katastrophe

Die Geschichte von „Atomfall“ greift die historischen Ereignisse der Windscale-Katastrophe auf, die als Großbritanniens schwerster Reaktorunfall in die Geschichte einging. Euer Weg führt in eine dystopische Version des britischen Lake Districts, in dem die Menschen versuchen, sich mit den Folgen des Vorfalls zu arrangieren.

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Atomfall“ gehört laut Rebellion die Tatsache, dass die Entwickler komplett auf ein klassisches Quest-System verzichten.

Stattdessen erwacht ihr in der Welt von „Atomfall“ ohne Erinnerung oder Ziele. Um euch in der offenen Welt zurechtzufinden, sammelt ihr Hinweise und entscheidet selbst, welchen Weg ihr einschlagt. Quasi alle Interaktionen mit den NPCs oder anderen Fraktionen sind optional, wodurch sich eine nonlineare und individuelle Geschichte entfaltet.

Wie Fisher im erweiterten Gameplay betont, gleicht in dieser Hinsicht kein Durchspielen dem anderen.

Diese Inhalte bietet die Deluxe Edition

„Atomfall“ erscheint am 27. März 2025. Neben dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S versorgt Rebellion auch die alten Konsolen PS4 beziehungsweise Xbox One. Abonnenten des Xbox Game Pass können das neue Werk des britischen Studios Day-One über das Abo spielen.

Die Standard Edition bietet Rebellion im PlayStation Store zum Preis von 59,99 Euro an. Neben der normalen Version wartet eine Deluxe Edition, deren Preis bei 79,99 Euro liegt. Die Deluxe Edition umfasst zum einen den Vorabzugriff auf das Spiel und ermöglicht es Käufern, drei Tage vor allen anderen loszulegen.

Ebenfalls enthalten sind das „Story Expansion Pack“, das „Basic Supply Bundle“ und das „Enhanced Supply Bundle“.

