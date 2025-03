Deal der Woche: Schnappt euch Open-World-Action mit 50 Prozent Rabatt

Der PlayStation Store hält ein neues Angebot der Woche für die PS5 bereit, bei dem vor allem Spieler, die gerne in einer offenen Spielwelt unterwegs sind, auf ihre Kosten kommen sollten. Vorausgesetzt, man ist der Sci-Fi-Thematik nicht abgeneigt. Im besten Fall ist man jedoch Fan des „Star Wars“-Universums.

So ist aktuell nämlich „Star Wars Outlaws“ von Entwickler Massive Games besonders günstig im PS Store erhältlich. Der Titel wurde im vergangenen Jahr von Ubisoft veröffentlicht und gewährt in der Rolle der aufstrebenden Gesetzlosen Kay Vess einen etwas anderen Blick auf den Krieg der Sterne. Gültig ist das Angebot noch bis zu 13. März um 0:59 Uhr.

50 Prozent Rabatt auf Star Wars Outlaws

Insgesamt bietet das Angebot der Woche einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent, sodass nur noch 39,99 Euro für „Star Wars Outlaws“ fällig werden. Alternativ kann auch zur umfangreichen Ultimate Edition gegriffen werden, die ebenfalls um 50 Prozent auf 69,99 Euro reduziert wurde. Obendrein ist auch der Season-Pass im Angebot, der zwei Erweiterungen umfasst und aktuell nur noch 23,99 Euro kostet. Weitere Extras warten zudem im „ultimativen Inhalt-Paket“ für 11,99 Euro.

Wer statt seiner digitalen Sammlung lieber sein Disk-Regal um ein physisches Exemplar von „Star Wars Outlaws“ erweitern möchte, wird zudem bei Amazon fündig. Hier wird es sogar noch etwas günstiger und das Open-World-Abenteuer ist derzeit für nur 37,89 Euro beim Online-Versandhändler zu bekommen.

Obwohl „Star Wars Outlaws“ nicht frei von Kritik ist, dürften vor allem Open-World- und „Star Wars“-Fans einen Blick riskieren. Dass es sich um ein gutes Spiel handelt, zeigt auch der aktuelle Metascore, der bei 75 Punkten liegt. Im PlayStation Store haben 14.000 Spieler eine Bewertung abgegeben, sodass 3,84 von maximal 5 Sternen zu Buche stehen.

Zu überzeugen weiß „Star Wars Outlaws“ insbesondere durch die typische Atmosphäre und das Feeling des Krieg-der-Sterne-Universums. Außerdem wurden in den Tests die offene Spielwelt und die Möglichkeiten der Erkundung gelobt, während die vielfältigen Schauplätze detailreich gestaltet sind. Zudem bietet das Gameplay abseits der Erkundung eine abwechslungsreiche Mischung aus Action- und Stealth-Elementen.

Allerdings wurden die Kämpfe in „Star Wars Outlaws“ von einigen Testern als recht generisch empfunden. Die Story und die Charaktere sollen zudem etwas blass bleiben und vor allem die Handlung brauche Zeit, um in Fahrt zu kommen. Doch trotz bekannter Gameplay-Mechaniken sollte das Spiel gerade für Fans des Franchise dennoch interessant sein.

Unterwegs in der Unterwelt von Star Wars

Die Handlung von „Star Wars Outlaws“ ist zwischen den bekannten Filmen „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ angesiedelt, spielt also in einer düsteren Zeit, in der neben dem Imperium auch unterschiedliche Verbrechersyndikate über die Galaxis herrschen. Um sich einen Namen zu machen und ein besseres Leben führen zu können, schlägt sich die Protagonistin gemeinsam mit ihrem Begleiter Nix durch die Unterwelt von „Star Wars“.

Dabei muss sich Kay mit den verschiedenen Syndikaten auseinandersetzen und riskante Missionen erfüllen, um ihren Ruf zu verbessern. Die Aufträge führen die gerissene und einfallsreiche Gesetzlose quer durch die Galaxis, wo sie mit Feinden und Geheimnissen konfrontiert wird. Zudem bietet „Star Wars Outlaws“ eine Mischung aus bekannten „Star Wars“-Charakteren und völlig neuen Figuren.

