Doom The Dark Ages: Helm des Doom-Slayers zum selber tragen – Replika jetzt vorbestellbar

Doom The Dark Ages:

Fans können das kommende „Doom: The Dark Ages“ besonders stilgerecht spielen - mit dem Helm des Doom-Slayers auf dem Kopf. Möglich macht das eine detailgetreue Nachbildung in Originalgröße, die sich ab sofort im Shop von Publisher Bethesda vorbestellen lässt.

Schon bald können Spieler wieder mit dem Doom-Slayer auf Dämonenjagd gehen, wenn mit „Doom: The Dark Ages“ der neueste Eintrag von id Softwares ikonischer Shooter-Reihe erscheinen wird. Und wer das Spiel besonders stilgerecht angehen möchte, bekommt von Publisher Bethesda jetzt die Möglichkeit dazu.

Die Verantwortlichen haben nämlich eine originalgetreue Nachbildung des Helms vorgestellt, den der Slayer in seinem kommenden Abenteuer tragen wird. Interessierte Fans können das einzigartige Sammlerstück ab sofort im Shop von Bethesda vorbestellen und es anschließend während des Spielens von „Doom: The Dark Ages“ – oder auch gerne zu anderen alltäglichen Anlässen – selbst auf dem Kopf tragen.

Ein einzigartiges Sammlerstück: der Doom-Slayer-Helm

Preislich werden für den Helm des Doom-Slayers 175 US-Dollar fällig, doch dieses Kunstwerk scheint seinen Preis wert zu sein. Das Sammlerstück holt einen Teil der Entstehungsgeschichte von „Doom“ in die echte Welt und strotzt nur so vor Details. Angefangen vom Design, über die Texturen bis hin zu den Kampfspuren, die von den zahlreichen Konfrontationen mit den schier endlosen Dämonenhorden übrig geblieben sind.

Außerdem verfügt die Helm-Replika über eingebaute LED-Leuchten an der Vorder- und Rückseite, während die Bedienung so komplex scheint, dass sogar eine Anleitung (im Gegensatz zu den Batterien) im Lieferumfang enthalten ist. Dank eines verstellbaren Kopfbands und einer Öffnung von 6,89 x 9,57 Zoll sollte der Helm auch gut passen. Ebenfalls mit dabei ist eine Metallschlüsselkarte sowie drei „Doom“-Aufnäher, während alles in einer aufwändig bedruckten Schachtel daherkommt.

Auslieferung voraussichtlich passend zum Release des Spiels

Ausgeliefert werden soll die Replika des Doom-Slayer-Helms voraussichtlich im Mai dieses Jahres – also vermutlich pünktlich zum Release von „Doom: The Dark Ages“. Wie viele Exemplare des Helms verfügbar sein werden, ist nicht bekannt. Einige Fans zeigten sich jedoch bereits verärgert über die Tatsache, dass der Helm nicht Teil der aufwändigen Collector’s Edition des Spiels ist, die stattdessen eine 12 Zoll große Statue des Slayers enthält.

„Doom: The Dark Ages“ wird ab dem 15. Mai 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Im Vergleich zu den letzten Spielen wird der neueste Ableger der Shooter-Reihe in gewisser Weise eine Rückkehr zu den Wurzeln darstellen und unter anderem ein etwas langsameres Gameplay bieten. Für das „neue“ Spielgefühl haben sich die Entwickler unter anderem auch von einem ikonischen Filmhelden inspirieren lassen.

Weitere Meldungen zu DOOM: The Dark Ages.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren