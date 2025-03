FragPunk: Böse Überraschung – Konsolenversion des Online-Shooters einen Tag vor Release verschoben

Eigentlich sollte der neue Online-Shooter „FragPunk“ am 6. März 2025 auf der PlayStation 5, der Xbox Series X|S und dem PC an den Start gehen. Allerdings gibt es nun eine böse Überraschung für all jene Spielerinnen und Spieler, die auf den Konsolen durchstarten wollten: Die PS5- und Xbox-Series-Versionen wurden auf unbestimmte Zeit verschoben! Das hat das verantwortliche Entwicklerteam von Bad Guitar Studio auf X (ehemals Twitter) offiziell bestätigt.

Während des Prozesses der Komformitätsprüfung habe sich das Team mit „unerwarteten technische Herausforderungen bei der Optimierung und Anpassung“ des Hero-Shooters konfrontiert gesehen. Während dieser Phase der Videospielentwicklung soll sichergestellt werden, dass der Titel den Standards und Vorschriften der Branche sowie der jeweiligen Plattform entspricht. Da dies nicht gewährleistet sei, entschieden sich die Macher für eine Verschiebung.

Qualitativ hochwertiges Erlebnis statt mangelhafter Spielerfahrung

Bad Guitar Studio möchte den Release der Konsolenversionen von „FragPunk“ nicht überstürzen. Dieser hätte unter Umständen eine „mangelhafte Nutzererfahrung“ zur Folge. Vielmehr möchte das Team die zusätzliche Zeit für Optimierungen nutzen. Letztendlich sollen auch PlayStation- und Xbox-Spieler in den Genuss einer Spielerfahrung kommen, die mit jener auf dem PC vergleichbar ist. Als Wiedergutmachung dürfen sich Konsolenspieler auf kleine Boni freuen.

„Wir werden alle Belohnungen, die ihr durch euer Engagement erhaltet, ab dem Beginn von Saison 1 bis zur Veröffentlichung der Konsolenversion zur Verfügung stellen.“ Cosmetics, EXP und weitere Inhalte werden somit zum Launch gratis verfügbar sein. Nähere Informationen sollen später folgen. Vorbestellungen werden indes storniert und die Beträge zurückerstattet. Zum Release der Konsolenversion erhalten diese Spieler Ingame-Währung im Wert von 10 US-Dollar.

Abschließend versichert das Entwicklerteam, es fühle sich dazu verpflichtet, „die bestmögliche Erfahrung für unsere Spieler“ abzuliefern. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um die Konsolenversion von „FragPunk“ noch mehr zu optimieren. Um dieses Ziel zu erfüllen, arbeitet das Entwicklerteam eng mit PlayStation und Xbox zusammen. Weitere Informationen bezüglich eines neuen Releasetermins sollen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden.

Mit „FragPunk“ erwartet euch im Kern ein 5v5-Hero-Shooter in der Ego-Perspektive. Der Clou des Gameplays sind jedoch die sogenannten Splitterkarten. Am Anfang einer Runde wählt ihr nämlich nicht nur euren Helden beziehungsweise eure Heldin aus, sondern auch aus einer Reihe von Splitterkarten. Wenn ihr diese in einem Match aktiviert, treten verschiedene Regeln in Kraft, die bis zum Rest einer Runde gelten. So soll sich jedes Match frisch anfühlen.

„FragPunk“ erscheint am 6. März 2025 für den PC (via Epic Games Store & Steam). Die Konsolenversion für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S hat noch keinen Releasetermin.

Möchtet ihr die Konsolenversion von „FragPunk“ spielen?

Weitere Meldungen zu FragPunk.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren