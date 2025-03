Gears of War Collection: „Leaker“ spricht über Releasezeitraum, PS5 Pro-Support & Multiplayer

Auch wenn eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft weiterhin aussteht, gilt mittlerweile als sicher, dass die Xbox Game Studios in der Tat an einer „Gears of War Collection“ arbeiten.

So meldeten sich zuletzt mehrere bekannte Insider zu Wort und sprachen von den laufenden Arbeiten an der Shooter-Sammlung. Über seinen offiziellen X-Kanal schloss sich der selbst ernannte Leaker „Detective Seeds“ den Gerüchten um die „Gears of War Collection“ an. Laut „Detective Seeds“, der bislang weder als Leaker noch als Insider in Erscheinung trat, wird die Sammlung in der Tat für die PS5 erscheinen.

Dies sollen Daten aus dem PlayStation Network beziehungsweise dem PlayStation Store belegen, die laut dem vermeintlichen Leaker weitere Details wie beispielsweise das Releasezeitfenster enthalten.

Wann soll die Sammlung erscheinen?

Sollten die von „Detective Seeds“ gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen, dann erscheint die „Gears of War Collection“ Anfang oder Mitte August 2025. Weiter heißt es, dass die Sammlung für die PS5 Pro optimiert wird.

Da eine Unterstützung von Sonys High-End-Konsole bei einem Release für die PS5 Pflicht ist, dürfte dies im Zweifelsfall nicht überraschend kommen. Ein Fragezeichen steht jedoch hinter den Aussagen zum Multiplayer der „Gears of War Collection“.

Laut „Detective Seeds“ soll der von ihm zitierte Eintrag im PlayStation Store die Sammlung als einen Singleplayer-Titel ausweisen. Dass die kompetitive Multiplayer-Komponente von Shootern bei Remakes oder Remastern gestrichen wird, ist per se nichts Ungewöhnliches. Allerdings gehört die Möglichkeit, die Kampagnen kooperativ zu bestreiten, seit jeher zu den beliebtesten Features der „Gears of War“-Reihe.

Daher können wir wohl ausschließen, dass sich die Xbox Games Studios dazu entschieden, den Kampagnen-Coop kurzerhand zu streichen. Genießt die Aussagen von „Detective Seeds“ also vorerst mit der nötigen Vorsicht.

Erfolgt die Enthüllung im Juni?

Deutlich verlässlicher dürften die Angaben des Insiders „extas1s“ ausfallen. Nachdem dieser zuletzt die Ankündigung von „Forza Horizon 5“ für die PS5 korrekt vorhersagte, lieferte uns „extas1s“ kürzlich unbestätigte Informationen zur „Gears of War Collection“.

Laut dem Insider erfolgt die Ankündigung beziehungsweise Enthüllung der Shooter-Sammlung im Rahmen des großen Xbox Games Showcase im Juni.

Des Weiteren gab „extas1s“ an, dass die „Gears of War Collection“ im Laufe des Jahres erscheint. Einen konkreten Termin konnte der Insider aber genauso wenig nennen wie Details zu den gebotenen Inhalten. Daher ist weiterhin unklar, ob die Collection lediglich die ursprüngliche Trilogie oder auch „Gears of War Judgment“ enthält.

Die Verantwortlichen von Microsoft kommentierten die Gerüchte der letzten Monate nicht.

Weitere Meldungen zu Gears of War.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren