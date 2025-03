Horizon Online: Guerrilla gegen Live-Service-Debakel – Entwickler bekommen hochkarätige Unterstützung

In der jüngsten Vergangenheit sind Sonys Ambitionen im Live-Service-Bereich von Rückschlägen geprägt: Während „Helldivers 2“ zu einem Erfolg wurde, endeten sieben von zwölf geplanten Spielen in der Versenkung und wurden frühzeitig eingestampft. Das veröffentlichte „Concord“ wurde zu einem Debakel. Doch nichtsdestotrotz hält der PlayStation-Hersteller an seinem Plan fest, weiterhin in Live-Service-Projekte zu investieren.

So soll es Entwickler Guerrilla Games, die aktuell an einem Multiplayer-Spin-Off der „Horizon“-Reihe arbeiten, besser machen. Nicht zu verwechseln mit dem angeblich eingestellten „Horizon MMO“, wurde mittlerweile ein regelrechtes Entwickler-Dreamteam zusammen gestellt. Und jetzt konnte man sich erneut hochkarätige Unterstützung sichern, um den nächsten Live-Service-Erfolg zu garantieren und die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.

Ehemaliger Bungie-Designer heuert bei Guerrilla Games an

Chris Proctor, der jahrelang bei Bungie in leitender Position als Designer tätig war, ist ab sofort für Guerrilla Games tätig. Das lässt sich jetzt seinem LinkedIn-Profil (via TGP) entnehmen. In der Rolle als Design Director soll er die Entwicklung von „Horizon Online“ tatkräftig unterstützen, die aktuell unter der Leitung von Simon Larouche, dem ehemaligen Game Director von „Rainbow Six: Siege“ laufen.

Proctor bereits bei den Halo Studios (ehemals 343 Industries) und wirkte an „Halo 5: Guardians“ und „Halo Infinite“ mit. 2019 wechselte er zu Bungie und arbeitete dort als Staff Designer. Im letzten Jahr wurde er zum Sandbox Craft Lead befördert. Während seiner Zeit bei Bungie machte er sich vor allem als Waffen-Experte einen Namen und zeichnete sich für zahlreiche exotische Waffen in „Destiny 2“ verantwortlich.

Wann erfolgt die Enthüllung von Horizon Online?

Obwohl „Horizon Online“ noch nicht offiziell angekündigt wurde, ist es neben „Fairgame$“ und „Marathon“ eines der wenigen bekannten und verbleibenden Live-Service-Projekte von Sony. Erste Hinweise auf das Spin-Off tauchten bereits 2022 auf, während Guerrilla Games Mitte 2023 die Entwicklung des Multiplayer-Spiels im „Horizon“-Universum auch offiziell bestätigte.

Die Enthüllung von „Horizon Online“ könnte womöglich bald bevorstehen. Stellenausschreibungen von Guerrilla Games im November 2023 deuten darauf hin, dass das Spiel für einen Start in der ersten Jahreshälfte 2025 vorbereitet wird. Zudem lieferte Bloomberg-Journalist Jason Schreier im vergangenen Sommer einige Details: Spieler könnten sich auf neue Maschinenarten und ein verbessertes Gegnerverhalten für ein intensiveres Koop-Erlebnis freuen.

