Kadokawa: Investitions-Duell mit Sony? Tencent legt bei FromSoftware-Muttergesellschaft nach

Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat den Anteil an Kadokawa, der Muttergesellschaft von FromSoftware, erhöht. Damit rückt das Unternehmen näher an Sonys Beteiligung heran.

Kadokawa, bekannt für Aktivitäten im Verlagswesen, Filmproduktion und digitalen Medien, hat einmal mehr das Interesse von Tencent geweckt. Die chinesische Holding verringert mit einer Investition den Abstand zu Sony.

Besonders die Tochtergesellschaft FromSoftware, Entwickler von Titeln wie “Elden Ring” und “Dark Souls”, dürfte das Interesse der Investoren geweckt haben.

Tencent und Sony unter den größten Anteilseignern von Kadokawa

Tencent hat den Anteil an Kadokawa um 1,1 Prozent erhöht und hält nun insgesamt 7,97 Prozent der Unternehmensanteile. Dies geschah im Rahmen einer Kapitalallianz, wie das Unternehmen laut Nikkei bestätigte. Während Tencent den Abstand verkürzt, bleibt Sony mit 10 Prozent der größte Anteilseigner von Kadokawa.

Der PS5-Hersteller hatte die Beteiligung zuletzt im Januar 2025 durch eine Kapitalerhöhung ausgebaut. Im Rahmen dieser Investition erwarb Sony über zwölf Millionen neue Aktien für rund 50 Milliarden Yen (etwa 318 Millionen US-Dollar). Neben der Beteiligung an Kadokawa hält Sony auch direkt 14 Prozent an FromSoftware.

Tencent wiederum hält bedeutende Beteiligungen an einigen der größten Unternehmen der Videospielbranche. Inbegriffen ist die vollständige Übernahme von Riot Games, das für „League of Legends“ bekannt ist. Ebenfalls hält Tencent 84 Prozent an Supercell, dem Entwickler von „Clash of Clans“, und kontrolliert seit März 2024 vollständig Grinding Gear Games („Path of Exile“).

Eine der strategisch wichtigsten Investitionen ist die 40-Prozent-Beteiligung an Epic Games, dem Unternehmen hinter „Fortnite“ und der Unreal Engine. Darüber hinaus hält Tencent unter anderem Minderheitsbeteiligungen an Ubisoft, Bloober Team und Paradox Interactive.

Zusammenarbeit statt Übernahme

Im vergangenen Jahr gab es Spekulationen über eine mögliche Übernahme von Kadokawa durch Sony. Stattdessen entschieden sich beide Unternehmen für eine strategische Allianz, um Synergien im Bereich Unterhaltung, Medien und Gaming zu schaffen.

Im Zuge dieser Zusammenarbeit soll das geistige Eigentum von Kadokawa weltweit stärker verbreitet werden. Geplante Initiativen umfassen gemeinsame Investitionen in Content-Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Anime sowie die Adaption von Kadokawas geistigem Eigentum für internationale Film- und TV-Projekte. Zudem soll die Veröffentlichung von Kadokawa-Spielen ausgeweitet werden.

Laut Kadokawa-CEO Takeshi Natsuno werde die Zusammenarbeit mit Sony die internationale Expansion des Unternehmens beschleunigen und den Unternehmenswert langfristig steigern. Sony sieht die Allianz als Chance, Kadokawas geistiges Eigentum in verschiedenen Medienformaten weiterzuentwickeln und über die weltweiten Distributionskanäle zu vermarkten.

Mit Tencent als weiteren starken Anteilseigner bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Ausrichtung von Kadokawa in den kommenden Jahren entwickeln wird. Zunächst bereitet sich FromSoftware auf die Veröffentlichung von „Elden Ring Nightreign“ vor.

