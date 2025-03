Marathon: Möglicher Leak zum neuen Bungie-Shooter – Sehen wir bald endlich mehr?

Zum Leidwesen der wartenden Spieler wurde es in den letzten Monaten recht still um Bungies neuen Shooter "Marathon". Allerdings könnten sich aktuell die Hinweise auf eine nahende Präsentation beziehungsweise Ankündigung verdichten.

Im Mai 2023 kündigten die „Destiny“-Macher von Bungie an, dass ihre klassische Marke „Marathon“ in einem neuen Format zurückkehren wird. Der Reboot versteht sich als ein Sci-Fi-PvP-Extraktions-Shooter, um den es in den letzten Monaten leider recht still wurde.

Allerdings erreichte uns kürzlich das Gerücht, dass Bungie eine ausführliche Präsentation von „Marathon“ vorbereiten konnte. Darauf wies der Industrie-Insider Jeff Grubb hin, der von einer Enthüllung im April 2025 erfahren haben wollte. Gestützt werden die Aussagen Grubbs in dieser Woche von einem mögliche Leak auf Steam.

In den Datenbanken von Valves Gaming-Plattform stießen die Nutzer nämlich auf ein Update zu „Marathon“, das auf eine bevorstehende Präsentation beziehungsweise Ankündigung hindeuten könnte.

Zwei Sonder-Editionen und Vorbesteller-Extras?

Im Detail geht es um zwei nicht näher konkretisierte Sonder-Editionen zu „Marathon“, die kürzlich in den Datenbanken von Steam auftauchten. Des Weiteren entdeckten die Nutzer Hinweise auf Pre-Order-Boni für alle Vorbesteller. Darunter exklusive „Marathon“-Skins, die sich in „Destiny 2“ freischalten lassen.

Datenbank-Updates dieser Art deuteten in der Vergangenheit immer wieder auf bevorstehende Ankündigungen hin. Gut möglich also, dass es im Fall von „Marathon“ ähnlich läuft.

Grubb äußerte sich zu den Plänen von Bungie im Februar folgendermaßen: „Bungie machen für Destiny normalerweise ihr eigenes Ding. In diesem Jahr werden sie das gleiche machen. Es geht erneut um die Strategie, direkt mit ihrer Zielgruppe zu sprechen. Daher gehe ich von April aus. Wir werden von ihnen wahrscheinlich etwas zu Marathon hören. Unabhängig von einer State of Play.“

Unter Umständen erfahren wir in Kürze mehr.

Wackelt der Release im Jahr 2025?

Sollten sich die Gerüchte um eine Ankündigung im April bewahrheiten, könnte Bungie die damit verbundene Präsentation nutzen, um über den Releasezeitraum von „Marathon“ zu sprechen. Im vergangenen Sommer berichtete der Bloomberg-Journalist und gut vernetzte Insider Jason Schreier, dass sogar der Release im Jahr 2025 wackeln könnte.

So sollen ihm gegenüber mehrere involvierte Entwickler über Probleme bei der Produktion gesprochen haben, die dazu führen könnten, dass „Marathon“ später als geplant erscheint.

Zum Entwicklungsstand von „Marathon“ führte Schreier im letzten Sommer aus: „Nicht so gut, soweit ich gehört habe. Es gibt einen Grund, warum es für dieses Jahr geplant war und um ein ganzes Jahr verschoben wurde. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind etwas pessimistisch, ob es sogar den aktuell geplanten Termin einhalten kann. Aber wir werden sehen.“

„Marathon“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

