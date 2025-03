Marvel 1943: Release-Fenster des neuen Spiels der Uncharted-Schöpferin eingegrenzt

Mit „Marvel 1943: Rise of Hydra“ befindet sich aktuell ein neues Superhelden-Abenteuer unter der Leitung von „Uncharted“-Schöpferin Amy Hennig in der Entwicklung. Jetzt wurde das Zeitfenster für einen möglichen Release durch einen Synchronsprecher eingegrenzt.

Im Sommer 2022 wurde bekannt gegeben, dass die Branchenveteranin und Schöpferin von „Uncharted“, Amy Hennig, gemeinsam mit Skydance New Media an einem neuen, noch namenlosen Marvel-Spiel arbeitet.

Vergangenes Frühjahr erfolgte schließlich die offizielle Ankündigung: „Marvel 1943: Rise of Hydra“ wird die Superhelden Captain America und Black Panther während des Zweiten Weltkriegs im Kampf gegen die Hydra-Streitkräfte in den Mittelpunkt rücken. Nun wurde der mögliche Zeitraum für die Veröffentlichung weiter eingegrenzt.

Release von Marvel 1943 zur Weihnachtszeit 2025?

Dafür verantwortlich ist der Synchronsprecher Khary Payton, der im Spiel Azzuri, dem Großvater von T’Challa und somit dem Black Panther seine Stimme leihen wird. Seiner Aussage nach wird „Marvel 1943: Rise of Hydra“ wohl zur diesjährigen Weihnachtszeit erscheinen. „Wir arbeiten noch. Wir planen für 2025 … Wir denken an Weihnachten. Aber ich bin so aufgeregt“, so Payton auf der MultiCon in Los Angeles im Gespräch mit The Direct.

Im weiteren Verlauf des Interviews sprach Payton außerdem über die „filmischen“ Qualitäten von „Marvel 1943: Rise of Hydra“ und sagte: „Wir wünschen uns, dass die Leute dieses Spiel spielen und die ganze Familie es gemeinsam auf dem Sofa genießt, ähnlich wie bei Game of Thrones oder The Walking Dead. Wir wollen ein kinoreifes Erlebnis für alle bieten, und ich kann es immer noch nicht fassen.“

Synchronsprecher schwärmt von der Zusammenarbeit mit Hennig

Obwohl sich „Marvel 1943: Rise of Hydra“ bereits seit mehr als fünf Jahren in der Entwicklung befindet, sind nur wenige Details zum Spiel bekannt. Doch die lange Wartezeit soll sich laut Payton lohnen. Zudem lobte er die Zusammenarbeit mit Amy Hennig: „Es ist immer noch unglaublich für mich, dass es wirklich passiert. Aber es wird großartig.“

Der Synchronsprecher schwärmte weiter: „Amy Hennig, die Schöpferin der Uncharted-Reihe, ist die Regisseurin und Autorin dieses Projekts. Sie ist einfach unglaublich, und ich denke mir, wir hätten keine bessere Projektleiterin bekommen können. Ich weiß, es hat gedauert, aber glaubt mir, das Warten wird sich auszahlen.“

„Marvel 1943: Rise of Hydra“ wird eine völlig neue Geschichte im Marvel-Universum erzählen, in denen die Spieler nicht nur in die Rolle von Captain America und Black Panther schlüpfen werden. Mit dem US-Soldaten Gabriel Jones und der wakandanischen Spionin Nanali wird es noch zwei weitere Hauptcharaktere geben. Erscheinen wird das Action-Abenteuer für die PS5, Xbox Series X/S und den PC – wenn Paytons Aussage zutrifft, voraussichtlich zur Weihnachtszeit 2025.

Weitere Meldungen zu Marvel 1943: Rise of Hydra.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren