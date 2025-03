Marvel’s Avengers: Neues Superhelden-Game? Das meinen die Endgame-Regisseure dazu

Das 2020 erschienene Superhelden-Game „Marvel’s Avengers“ konnte zum Start weder Kritiker noch Spieler gänzlich von sich überzeugen. Verantwortlich hierfür war in den Augen vieler Fans vor allem die Live-Service-Ausrichtung des Action-Adventures. Letztendlich entschied sich Square Enix im September 2023 dazu, dem Spiel den Stecker zu ziehen und den digitalen Verkauf einzustellen. Doch zwei prominente Marvel-Regisseure zeigen Interesse an einem neuen Spiel.

Hierbei handelt es sich um niemand geringeren als Anthony und Joe Russo! Dem Brüdergespann gelang nach ihrem Mitwirken an Serien wie „Community“ und „Happy Endings“ mit dem Marvel-Actionfilm „The Return of the First Avenger“ der große Durchbruch. Danach inszenierte das Duo mit „Avengers: Infinity War“ sowie „Avengers: Endgame“ den großen Abschluss von Phase 3 des Marvel Cinematic Universe und zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Russo-Brüder würden ein neues „Avengers“-Game erschaffen

Im Gespräch mit Variety haben Anthony und Joe Russo kürzlich über ihre anstehenden Videospielprojekte gesprochen. Über ihre eigene Firma AGBO haben beide Filmemacher zuletzt mit Netflix daran gearbeitet, ein „The Electric State“-Mobile-Game zu entwickeln. Passend zum bald auf dem Streaming-Service erscheinenden Film. Sollte sich eine Chance ergeben, wären sie jedoch nicht abgeneigt, Spiele zu ihren neuen „Avengers“-Filmen zu entwickeln.

„Wir wären definitiv offen für sowas“, erklärt Joe Russo bezüglich eines neuen „Avengers“-Games. Wie Marvel Studios 2024 bekannt gegeben hat, werden die Russo-Brüder mit „Avengers: Doomsday“ und „Avengers: Secret Wars“ das fulminante Finale der aktuell laufenden Multiverse-Saga inszenieren. Hierfür holen die Verantwortlichen sogar „Iron Man“-Star Robert Downey Jr. in einer neuen Rolle zurück. Doch erstmal liegt der Fokus auf anderen Spielen.

Für ihre kommenden Games-Projekte verfolgen die Russo-Brüder ambitionierte Pläne, bei deren Realisierung ihnen ihr Geschäftspartner Donald Mustard helfen soll. Der „Fortnite“-Schöpfer soll den Filmemachern mit seiner Expertise insbesondere dabei unterstützen, „daran zu arbeiten, was unserer Meinung nach die Zukunft des Geschichtenerzählens sein könnte, nämlich eine Mischung aus linearen und virtuellen Spielen.“

Unklar ist darüber hinaus, ob Marvel Studios selbst überhaupt an Videospielen interessiert wäre, deren Geschichten eng mit den aktuellen MCU-Kinofilmen verbunden sind. Anders als Konkurrent DC Studios verfolgt Marvel gegenwärtig keine Pläne in dieser Richtung. Sollten für zukünftige „Avengers“-Games jedoch die Russo-Brüder gewonnen werden können, könnte dies womöglich auch dabei helfen, einen Teil der Fans des MCU an Bord zu holen.

Was ist eure Meinung zu einem neuen „Avengers“-Game von den Russo-Brüdern?

