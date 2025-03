Monster Hunter Wilds: Zeitlich begrenzte Event-Quests mit exklusiven Belohnungen gestartet

Jäger in „Monster Hunter Wilds“ haben ab sofort die Möglichkeit, an Event-Quests teilzunehmen und sich exklusive Belohnungen in Form von Rüstungsteilen, Materialien oder Zutaten zu sichern. Aufgrund einer zeitlichen Begrenzung sollte man sich jedoch nicht zu viel Zeit lassen.

„Monster Hunter Wilds“ ist seit vergangenen Freitag erhältlich und kann seitdem Millionen von Spieler begeistern. So entwickelte sich das neue Action-Rollenspiel von Capcom nicht nur zum am schnellsten verkauften Titel in der Geschichte des Unternehmens, sondern trug auch maßgeblich zu einem Nutzerrekord auf Steam bei.

Aktuell dürfte ein Großteil der Spieler noch mit den Hauptmissionen des Spiels beschäftigt sein, doch wer auf der Suche nach etwas Abwechslung ist oder bereits das Endgame unsicher macht, kann sich ab sofort in die zeitlich begrenzten Event-Quests stürzen. Dadurch lassen sich exklusive Belohnungen freischalten, darunter auch Rüstungsteile und Zutaten.

Wöchentliche Event-Quests bescheren Belohnungen

Die beiden ersten Event-Quests in „Monster Hunter Wild“ hören auf den Titel „Durchgedrehte Kut-Ku“ und „Erschlichenes Abendessen“ und stehen seit heute zur Verfügung. Dabei steht den Spielern allerdings nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung, um die Aufgaben abzuschließen und die Belohnungen in Form des Kopfschutzes „Tarnäffchen α“ und der Zutat „Kunafa-Käse“ einzusacken. Für die Teilnahme ist lediglich ein Jägerrang der Stufe 9 oder höher notwendig.

In der nächsten Woche wartet ab dem 12. März zudem die nächste zwei Event-Quest namens „Zungenbrecher“, die sich an etwas erfahrene Jäger richten wird, die bereits den Jägerrang 21 erreicht haben. Als Belohnung warten Rüstkugeln der Stufe 3 und 4. Der dritte Schwung an Aufgaben wartet dann ab dem 19. März auf die Spieler, die neben wertvollen Materialien auch den „Expeditions-Kopfschutz α“ gewähren.

Eine vollständige Übersicht über alle aktuellen und noch kommenden Event-Quests in „Monster Hunter Wilds“ inklusive aller notwendigen Informationen, ist auf der offiziellen Webseite zum Spiel zu finden.

Im nächsten Monat wird außerdem das erste große Inhalts-Update erscheinen, dass „Monster Hunter Wilds“ um neue Inhalte erweitern wird. Dazu gehört neben weiteren Event-Quests auch die Rückkehr des beliebten Monsters Mizutsune und ein neuer Treffpunkt für die Jäger. Spieler, die auf der Suche nach einer Herausforderung sind, dürfen sich zudem über ein besonders starkes Monster freuen.

Am gestrigen Dienstag hat Capcom auch einen wichtigen Patch für „Monster Hunter Wilds“ veröffentlicht, das einige kritische Fehler behebt und das Spielerlebnis weiter optimiert. Besonders hervorzuheben ist die Behebung eines schwerwiegenden Fortschrittsfehlers. Der Bug konnte in der Mission 5-2 „Die Welt steht Kopf“ auftreten und die Spieler an einem Weiterkommen in der Story hindern.

