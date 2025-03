One Punch Man Staffel 3: „Die Erwartungen sind hoch“ – Fans sollen nicht enttäuscht werden

One Punch Man Staffel 3:

Seit mehr als fünf Jahren warten "One Punch Man"-Fans inzwischen auf die Fortsetzung der abgedrehten Superhelden-Comedy. Einer der Macher versichert nun, die hohen Erwartungen der Fans sollen nicht enttäuscht werden.

Nachdem das Projekt bereits im August 2022 offiziell angekündigt wurde, erschien erst vor gut einem Jahr der erste richtige Trailer zur 3. Staffel des Anime-Hits „One Punch Man“. Die lange Funkstille zwischen offiziellen Updates befeuerte seitdem immer wieder Befürchtungen unter Fans, das Projekt könnte womöglich Probleme haben. Nun äußerte sich mit Atsushi Fujishiro ein Produzent von Season 3, der den Fans versichert, dass die Arbeiten weiter voranschreiten.

Genauer tat er dies im Rahmen eines Interviews (via CBR) auf der offiziellen Website des verantwortlichen Anime-Studios J.C.Staff („Food Wars! Shokugeki no Soma“). Der Veröffentlichungstermin der nächsten „One Punch Man“-Staffel scheint zwar noch etwas entfernt zu sein, doch das Team würde mit den Vorbereitungen „stetig“ voranschreiten. Entgegen der Ängste einiger Fans von Saitama & Co. dürfte das Projekt wohl nicht ins Stocken geraten sein.

Macher wollen alles tun, um die „Erwartungen nicht zu enttäuschen“

Darüber hinaus sei sich Atsushi Fujishiro dem ungeheuren Erwartungsdruck bewusst, der auf ihm und seinen Kollegen lastet. „One Punch Man“ zählt zu den populärsten Shōnen- und Comedy-Anime der letzten Jahre und konnte schnell eine große Fanbase um sich scharen. „Die Erwartungen sind hoch, also werden wir unser Bestes tun, um diese Erwartungen nicht zu enttäuschen“, erklärt der Produzent des abgedrehten Superhelden-Abenteuers.

Anschließend wurde der Producer ebenfalls auf Schwierigkeiten angesprochen, mit denen er sich bisher konfrontiert gesehen hat. Hier ist jedoch nicht klar, ob sich Fujishiro mit seiner Antwort auf Staffel 3 von „One Punch Man“ oder den Anfang April startenden RomCom-Anime „Can a Boy-Girl Friendship Hold Up? (No, it Can’t!!)“ bezogen hat. Der Produzent räumte ein, es habe verschiedene Momente gegeben, „in denen die Dinge nicht wie geplant liefen“.

Vielmehr wären die Dinge „die meiste Zeit“ nicht wie geplant gelaufen. Die Gründe hierfür seien nicht immer auf den oftmals bei Anime-Produktionen knappen Zeitplan zurückzuführen. „Manchmal lag das am Engagement jedes beteiligten Mitarbeiters, die Dinge noch ein bisschen besser zu machen, und ein anderes Mal an unerwarteten Schwierigkeiten. Es ist schwierig, ständig Anpassungen vorzunehmen, aber es ist eine Freude, wenn gute Arbeit geleistet wird.“

Staffel 3 von „One Punch Man“ soll irgendwann 2025 im japanischen TV starten. Ob wir die Fortsetzung der Abenteuer von Hobby-Superheld Saitama zeitnah auch in Deutschland im Simulcast zu sehen bekommen, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Bis hierzu genauere Informationen vorliegen, könnt ihr euch die ersten zwei Seasons der Superhelden-Comedy bei Crunchyroll im japanischen Originalton und mit deutscher Synchro anschauen.

Freut ihr euch schon auf Staffel 3 von „One Punch Man“?

