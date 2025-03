PlayStation: Entlassungen nach Einstellung mehrerer PS5-Spiele

Sony setzt die Umstrukturierung im Bereich der PlayStation-Sparte fort. Trotz finanziell stabiler Lage führt der Druck zur Effizienzsteigerung zu weiteren Einschnitten. Besonders betroffen ist diesmal die Visual Arts-Abteilung (PSVA), die für ihre Zusammenarbeit mit Naughty Dog und ihre Unterstützung bei First-Party-Spielen bekannt ist.

Entwickler mit jahrzehntelanger Fachkompetenz betroffen

Laut einem Bericht von Kotaku verloren mehrere Mitarbeiter ihre Stellen, darunter auch Personen, die an einem kürzlich eingestellten Live-Service-Projekt von Bend Studio beteiligt waren.

Eine Quelle erklärte jedoch, dass sich die Entlassungen nicht nur auf dieses Projekt beschränken. Den Betroffenen wurde mitgeteilt, dass der 7. März 2025 ihr letzter Arbeitstag sein wird.

„Die Entlassungen heute treffen uns hart. PSVA hat Entwickler mit jahrzehntelanger Fachkompetenz entlassen; Talent, das außerordentlich schwer zurückzugewinnen sein wird“, schrieb die ehemalige PSVA-Projektmanagerin Abby LeMaster auf LinkedIn.

Diese Branche könne unberechenbar sein. „Aber das Können, die Erfahrung und die Leidenschaft der Leute, mit denen ich bei PSVA gearbeitet habe, sind unbestreitbar“, erklärte sie weiter.

Auswirkungen auf Sonys Entwicklungsstrategie

Die Entlassungen bei Visual Arts sind Teil einer umfassenderen Neuausrichtung von PlayStation. Erst kürzlich wurden mehrere Projekte gestrichen, darunter der genannte Titel von Bend Studio und ein angebliches Live-Service-Spiel aus dem „God of War“-Universum, das bei Bluepoint Games in Entwicklung war.

Auslöser ist unter anderem einer der größten Flops der PlayStation-Geschichte: „Concord“ legte eine kolossale Bruchlandung hin und wurde innerhalb weniger Tage eingestellt. Beim zuständigen Entwickler Firewalk Studios kam es wenig später zur Schließung.

Die internen Umstrukturierungen gehen auch mit personellen Veränderungen in der Führungsebene einher. Im Januar wurde Hiroki Totoki zum CEO von Sony ernannt, während Hideaki Nishino die alleinige Führung von PlayStation übernahm. Hermen Hulst bleibt weiterhin für die PlayStation Studios verantwortlich.

Branchenweiter Trend zu Kostensenkungen

Die aktuellen Entwicklungen bei Sony fügen sich in einen allgemeinen Trend innerhalb der Spieleindustrie ein, bei dem große Unternehmen ihre Entwicklungsressourcen zunehmend aus teuren US-Standorten abziehen, berichtet Kotaku weiter.

„Für jeden Titel führen wir wirklich strenge Überprüfungsprozesse durch, bei denen wir uns auf die Nachhaltigkeit unserer Investitionen in diese Titel konzentrieren“, äußerte Hermen Hulst im vergangenen Jahr während einer Geschäftsbesprechung.

Dabei werden insbesondere Einsparmöglichkeiten durch Outsourcing oder „Möglichkeiten in Gegenden“, in denen „die Kosten pro Ressource vielleicht etwas niedriger als im Durchschnitt oder an der amerikanischen Westküste sind“, geprüft.

Die steigenden Budgets für AAA-Spiele setzen viele Studios unter Druck, effizienter zu arbeiten. Dies hat dazu geführt, dass nicht nur bei PlayStation, sondern auch bei anderen großen Publishern Arbeitsplätze abgebaut wurden.

Wir berichteten in den vergangenen Monaten:

Es bleibt abzuwarten, wie sich Sonys Strategie langfristig auf die Entwicklung neuer Titel auswirkt. Trotz der Kürzungen plant das Unternehmen für 2025 mehrere große Veröffentlichungen, darunter „Ghost of Yotei“ aus dem Hause Sucker Punch Productions. Ebenfalls ist der Launch von „Death Stranding 2: On the Beach“, das allerdings nicht bei einem internen Studio entwickelt wird.

